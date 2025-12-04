La asociación de vecinos Unidad de Bellavista presenta alegaciones para que el Metro sea soterrado en el barrio

Manifestación por un Metro soterrado en Bellavista, a finales de noviembre

La asociación de vecinos Unidad de Bellavista, presidida por Antonio Andrades Romero, ha presentado alegaciones al estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla para exigir que la infraestructura se ejecute íntegramente soterrada dentro del ámbito del barrio. La entidad vecinal considera que el trazado en superficie previsto en la documentación oficial vulnera los principios de cohesión urbana, protección de la salud, igualdad de trato entre barrios y adecuada planificación de la movilidad metropolitana, y añade que generaría impactos urbanos, ambientales y funcionales incompatibles con el interés general.

La asociación solicita formalmente que el citado estudio informativo sea revisado de forma que el trazado del Metro en Bellavista se rediseñe de forma completamente soterrada.

Riesgo de pérdida de funcionalidad del bulevar de Bellavista

La asociación recuerda que la antigua travesía de la N-IV, situada donde hoy se encuentra el Bulevar de Bellavista, supuso históricamente una barrera física y un punto negro de siniestralidad, con decenas de víctimas mortales hasta finales de los años 2000. La transformación de la carretera en una avenida urbana en 2010 ―con zonas verdes, mediana, carril bici y rotondas― fue una reivindicación esencial del barrio para recuperar cohesión y seguridad.

La implantación del Metro en superficie reintroduciría, según argumentan, una nueva barrera longitudinal más intensa que la que existía antes de 2010, anulando la función urbana del bulevar y suponiendo un retroceso respecto a los avances logrados tras años de movilización ciudadana. Por ello, sostienen que solo el soterramiento garantiza la integración del trazado en el barrio.

Impacto acústico y ausencia de análisis específicos en el entorno hospitalario

El Estudio Informativo prevé incumplimientos de los objetivos de calidad acústica en Bellavista en todas las franjas horarias si el metro discurre en superficie. La asociación destaca que:

El propio estudio reconoce aumentos del ruido sin medidas correctoras equivalentes al soterramiento.

No se incluye un análisis detallado para el Hospital Universitario de Valme, donde la normativa exige mayores niveles de protección por tratarse de un uso sanitario.

Los vecinos subrayan que el ruido no es solo una molestia, sino un factor de riesgo para la salud, y recuerdan que en Sevilla las ventanas permanecen abiertas gran parte del año, aumentando la exposición. Consideran que el Metro debería servir para mejorar el ambiente acústico y no para consolidar una situación desfavorable.

Falta de alternativas y trato desigual respecto a otros tramos

La asociación denuncia un déficit en el análisis de alternativas para Bellavista. Mientras otros sectores del trazado cuentan con propuestas comparativas soterradas y superficiales, en la zona D —correspondiente al barrio— solo se analizan dos opciones, ambas en superficie.

A su juicio, esta asimetría carece de justificación técnica y sitúa a Bellavista como el único núcleo urbano consolidado de toda la línea donde se plantea una solución exclusivamente superficial, pese a sus afecciones urbanas, sociales y ambientales.

Afección al eje sanitario definido en el PMUS

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Sevilla incluye el distrito Bellavista-La Palmera dentro de un eje sanitario que conecta varios hospitales de referencia —entre ellos el Hospital de Valme, al que se accede principalmente por la Avenida de Bellavista—.

La asociación advierte de que un trazado en superficie podría introducir interferencias en la movilidad de emergencias, al incorporar pasos a nivel, semáforos vinculados al paso del tren o potenciales retenciones.

Consideran que el Estudio Informativo no analiza adecuadamente:

Los tiempos de respuesta de ambulancias.

La accesibilidad de pacientes y profesionales al hospital.

Escenarios de saturación del tráfico en un eje crítico para la atención sanitaria.