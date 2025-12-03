Estas son las alegaciones del PSOE, IU y Vox al tramo sur del Metro de Sevilla

Los tres grupos de la oposición municipal del Ayuntamiento de Sevilla han presentado alegaciones al estudio informativo del tramo sur del Metro de Sevilla que afecta a los barrios de Los Bermejales y Bellavista.

El PSOE plantea una posición centrada en la revisión profunda del proyecto y en la defensa del soterramiento integral en la zona sur, al igual que VOX que reclamagarantizar el soterramiento completo en los barrios afectados y la protección del entorno urbano, mientras IU formula una crítica orientada a la ampliación metropolitana y a corregir la falta de cobertura hacia Dos Hermanas y su entorno (barrio de Fuente del Rey y los polígonos industriales La Isla y La Palmera).

PSOE

Antonio Muñoz Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla firma la alegación al Metro de este grupo.

En primer lugar, reclama la revisión y modificación urgente e integral del estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla, aceptando que la solución técnica propuesta es "urbanística, social y sanitariamente inaceptable".

En segundo lugar, el PSOE pide el soterramiento completo como única solución viable. Que se modifique la alternativa 2B elegida por la Junta o se adopte una nueva solución que garantice que el tramo comprendido entre el Paseo de Europa (Los Bermejales) y el Hospital de Valme quede completamente soterrado, eliminando así la barrera física, la afección a las zonas verdes y los problemas de contaminación acústica y vibratoria.

En tercer lugar, plantea una coordinación y compensación territorial. Que se establezca, de manera coordinada y obligatoria con el Ayuntamiento de Sevilla, un marco de planeamiento que aborde los déficits territoriales, urbanísticos y de movilidad generados por la infraestructura, incluyendo la planificación de alternativas y compensaciones para la pérdida de zonas verdes, peatonales y carriles bici, tal como exige el PGOU y el Plan Parcial SUP-GU-4.

Avisa de que el trazado propuesto en superficie/trinchera desde el Paseo de Europa hasta el Hospital de Valme es "incompatible con un modelo de ciudad sostenible y cohesionada, generando afectaciones graves e irreversibles" por estas razones:

Regresión Urbanística. El proyecto destruye el bulevar de Bellavista, revirtiendo un logro social consolidado y restableciendo una barrera física que históricamente generó alta siniestralidad y división territorial.

Segregación Territorial. La solución de túnel abierto/trinchera en el Paseo de Europa (Los Bermejales) secciona el eje social y comercialmás importante del barrio, eliminando zonas verdes y espacios de convivencia sin justificación adecuada.

Riesgo Sanitario y Alegalidad Acústica. El propio estudio documenta el incumplimiento sistemático de los objetivos de calidad acústica en horario nocturno en zonas residenciales. Esta situación, agravada por la necesidad de vivir con ventanas abiertas en Sevilla, constituye un riesgo para la salud pública irreversible una vez construida la línea.

Incoherencia Normativa. El diseño se elaboró al margen de los principios de planificación urbana y movilidad municipal (PGOU y PMUS), contradiciendo explícitamente las directrices de "cosido de barrios" y humanización del espacio público, así como el fomento de iniciativas como las "supermanzanas" .

Discriminación Territorial. La metodología de análisis excluyó la opción soterrada en la zona D (Bellavista) sin justificación, negando un estándar de calidad metropolitano que sí se aplica en el resto de la línea 3.

Izquierda Unida

Izquierda Unida (IU) Sevilla reclama extender el recorrido hasta la barriada de Dos Hermanas (Sevilla) de Fuente del Rey y el polígono industrial La Isla siguiendo el trazado de la SE-3206. Considera que el actual trazado "ignora por completo" los objetivos para la mejora de la movilidad y la protección, al ser un modelo que "solo da servicio a la capital con un trazado exclusivamente urbano".

Defiende que su alegación "mejora la propuesta inicial" al dar servicio al barrio de Fuente del Rey a los polígonos industriales La Isla y La Palmera. El coordinador de IU en Dos Hermanas, Fran García Parejo, ha indicado que "existe un incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía con la ciudad de Dos Hermanas" desde la puesta en marcha de la línea 1 que "no se puede volver a repetir con la línea 3".

Por ello, ha pedido al Ayuntamiento de la localidad que apoye dicha modificación, a la par que se reclame la extensión de la línea 1 mediante un tranvía, "tal y como se proyectó en enero de 2008" para conseguir conectar Montequinto con Entrenúcleos, el futuro apeadero de Casilla de los Pinos y la barriada de Las Torres pasando por la avenida 4 de diciembre.

De esta forma, ha indicado que Dos Hermanas pasaría a "ser un nudo de comunicaciones y entrada a toda la infraestructura de transportes metropolitanos para la zona sur de la provincia de Sevilla".

Vox

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla incluye en sus alegaciones que se garantice que el Metro discurra por el subsuelo a su paso por los barrios de Bellavista y Los Bermejales.

Plantea que se contemple, por ambos barrios, un trazado subterráneo en su totalidad eliminando los tramos en superficie. Se solicita, además, una solución constructiva bajo túnel, que permita la ejecución material de la infraestructura de la forma más adecuada y respetuosa posible con el entorno urbano, minimizando las afecciones a la ciudad existente y a los vecinos, tanto antes como durante y después de la ejecución de las obras.

Reclama que se realice un nuevo estudio de impacto urbano, ambiental y social, acorde con la nueva propuesta de trazado subterráneo. Dicho estudio debe valorar adecuadamente las consecuencias del trazado superficial, especialmente en lo referente a los efectos sobre el entorno residencial, el ruido, la movilidad y la seguridad. El informe deberá concluir que el trazado deberá ir soterrado por estos barrios para evitar los efectos nocivos que el trazado en superficie ocasiona a los vecinos y al espacio urbano.

Vox quiere que se garantice la participación vecinal efectiva en la revisión del proyecto, conforme a los principios de transparencia y equidad territorial, asegurando que las voces de los ciudadanos y las asociaciones vecinales de Los Bermejales y Bellavista sean escuchadas y tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.