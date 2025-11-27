Bellavista, con el apoyo de Los Bermejales, se manifiesta este sábado por el soterramiento del Metro de Sevilla a su paso por el barrio

La Glorieta de los Merinales de Bellavista será el punto de inicio de la manifestación de este sábado por un Metro soterrado.

La Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno, integrada por 29 asociaciones y entidades del barrio, convoca una manifestación ciudadana para este sábado, 29 de noviembre, a las 11:30 horas para exigir que la Línea 3 del Metro de Sevilla (tramo sur) sea soterrada a su paso por Bellavista. La protesta cuenta con el apoyo de Los Bermejales.

La Plataforma explica que la convocatoria no se ha realizado conjuntamente entre Bellavista y Los Bermejales porque el permiso ante la autoridad judicial se tramitó antes de saltar la noticia de que Los Bermejales también está afectado por el trazado del Metro en superficie.

Por esa razón a la protesta se ha invitado a los vecinos de Los Bermejales, afectados también por el trazado en superficie en avenidas principales de este bario. La Plataforma Bermejales Metro sí, pero bien ha confirmado a este periódico que acudirán a la manifestación y que se hará un llamamiento vecinal para que se sume el máximo de vecinos.

La marcha partirá desde la Glorieta Presos de los Merinales y finalizará en la Glorieta Alfredo Romero Verdugo, una movilización que la Plataforma espera “masiva y determinante” para trasladar a las administraciones la firme oposición del barrio a un trazado en superficie.

Con el plazo de alegaciones abierto hasta el 2 de diciembre, el barrio considera esta manifestación como decisiva para lograr que la opción soterrada sea incluida formalmente en el proyecto.

“Bellavista tiene un mensaje claro: VIDA ARRIBA, METRO ABAJO.

Exigimos un metro soterrado que no vuelva a dividir nuestro barrio en dos.”

“Bellavista no aceptará un tranvía disfrazado de metro”

La Plataforma denuncia que el estudio informativo del tramo sur de la Línea 3 sólo contempla dos alternativas para Bellavista, ambas en superficie, y que ni siquiera se ha analizado la opción soterrada, a diferencia de otros barrios de la ciudad donde sí se ha estudiado y proyectado.

“El metro en superficie partiría el barrio en dos, generaría menos seguridad vial y un impacto directo sobre la movilidad de ambulancias en una avenida que supone un eje sanitario. Bellavista ya sufrió décadas de división con la N-IV y no vamos a permitirlo de nuevo”, afirma la Plataforma.

Reunión con la Junta: “Agradecemos la apertura, pero no es un compromiso”

Este jueves, representantes de la Plataforma mantuvieron una reunión con Eduardo Gutiérrez, Director General de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía, y con Álvaro Pimentel, delegado del distrito y de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.

La Junta trasladó su disposición a estudiar el soterramiento tras el periodo de alegaciones, pero desde la Plataforma insisten en que “esto no supone un avance real hasta que la alternativa soterrada sea oficialmente incorporada y seleccionada”.