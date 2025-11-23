El Metro de Sevilla va en superficie por Los Bermejales en 500 metros

El Metro de Sevilla no es totalmente subterráneo en Los Bermejales, pese al anuncio oficial realizado por la consejería de Fomento de la Junta en la presentación del estudio informativo sobre el trazado que está en fase de alegaciones hasta el 2 de diciembre.

En efecto, según los planos, hasta que llega a la estación de Los Bermejales en la avenida de Alemania el Metro sí va completamente bajo tierra, pero empieza a subir a la superficie una vez que sobrepasa esta estación, concretamente a partir del cruce con la calle Estrasburgo.

El Metro discurre en superficie por el barrio a lo largo de 500 metros con un trazado que compromete varias avenidas principales: Paseo de Europa, avenida de Finlandia, calle Estonia y avenida de Irlanda.

La mayor parte del barrio lo ignora e incluso duda de que esto sea cierto porque la asociación de vecinos Bermejales 2000 se ha mantenido en silencio hasta ahora, también en las redes sociales. Dos vecinos del barrio se han topado con la sorpresa de que el Metro compromete en superficie varias avenidas principales cuando han buceado en la documentación y los planos del tramo sur de la línea 3 del Metro. Son Sergio Robles y José Pablo Caballero, ambos residentes en Los Bermejales desde hace 17 años y profesores de matemáticas en el IES Bellavista y en el IES Punta del Verde, respectivamente.

Estos vecinos han trasladado su queja esta semana a la asociación de vecinos Bermejales 2000, la más antigua del barrio y que dirige Conchita Rivas. La sorpresa ha sido conocer la respuesta de la asociación de vecinos: que tampoco les gusta que el trazado actual del Metro divida al barrio en varias avenidas principales, como el Paseo de Europa y la avenida de Finlandia, y que están preparando alegaciones para evitarlo. Hasta ahora no había trascendido queja alguna de esta asociación sobre la propuesta de la Junta para el Metro en este barrio.

A preguntas de este periódico, la directiva de la asociación expone su postura y explica que trabaja con arquitectos e ingenieros en un trazado alternativo. “Queremos que el Metro llegue a Los Bermejales, pero no de esta manera. No nos gustaría que el Metro divida al barrio. Esperamos que el Metro acerque e integre, en lugar de hacer daño al barrio”, responde.

Respecto a por qué Bermejales 2000 no ha desvelado hasta ahora su descontento con el trazado del Metro en Los Bermejales, a diferencia de la movilización vecinal de 25 entidades que se ha organizado en Bellavista, la dirección de la asociación vecinal alega que ha preferido volcarse en preparar esas alegaciones a denunciar el trazado del Metro en las redes sociales o en la prensa. Y añade que esperan que la Junta atienda la petición del barrio y que si no lo hace se plantearán en otras medidas.

Sevilla Quiere Metro también está analizando el trazado del Metro en Los Bermejales para tratar de hacer una propuesta técnica a fin de evitar el problema de los tramos superficiales que afecta a los vecinos.

Afección a varias avenidas principales

Desde el kilómetro 4+200, nada más salir de la estación de Los Bermejales, en la avenida de Alemania, el túnel del Metro va perdiendo profundidad para acercarse a la superficie al entrar en el Paseo de Europa.

Una vez pasado el kiosco del Paseo de Europa comienza el trazado que afecta a la superficie con un túnel abierto entre pantallas, similar al del tranvía en Ramón y Cajal. Esta estructura abierta recorre prácticamente todo el Paseo de Europa en el lateral más próximo a las viviendas de la calle Bélgica. Hablamos del kilómetro 4+300 hasta el kilómetro 4+471. Los vecinos avisan de que la estructura del túnel abierto entre pantallas va a partir al barrio en dos mitades, además de provocar ruido y vibraciones a las viviendas colindantes, eliminación de árboles y afectar directamente al parque infantil de este paseo. Añaden que ese trazado genera que la velocidad de los trenes disminuya a su paso por el barrio al tener que atravesar pasos de peatones.

El trazado en superficie del Metro en Los Bermejales. Fuente: Estudio Informativo L3 Metro tramo sur. Consejería de Fomento de la Junta. / Departamento de Infografía

El túnel abierto se acaba al final del Paseo de Europa para convertirse en un tramo totalmente superficial en el cruce con la avenida de Finlandia (kilómetro 4+472 a 4+600), de forma similar a como lo hace el tranvía por el Prado. Y sigue en superficie por el solar de la calle Estonia que en su día iba a acoger la mezquita y más tarde la Escuela Politécnica, ninguno de cuyos proyectos llegaron a prosperar. La parcela lleva décadas sin uso.

Antes de cruzar la avenida de Irlanda, que se soterra con un paso inferior para el paso de vehículos y peatones, el Metro va elevándose en viaducto en dirección a la SE-30 para llegar a Palmas Altas y a la Ciudad de la Justicia. Nada más salir del paso inferior comienzan los pilotes que se construirán sobre el parque Sur y específicamente sobre parte de la plaza que en su día se dedicó a Conchita Rivas, la líder vecinal de la asociación Bermejales 2000. Así consta en los planos.

El estudio informativo lleva a confusión

El trazado descrito corresponde a la alternativa 2B por la que se decanta el estudio informativo. El texto oficial, que está en exposición pública, lleva a confusión porque da a entender que el Metro va soterrado en Los Bermejales “con una solución entre pantallas salvo el final del tramo que sube a superficie ya en la avenida del Paseo de Europa, resolviendo el cruce con la avenida de Finlandia a nivel y con la avenida de Irlanda mediante un paso inferior para la avenida”.

A falta de saber el detalle de las alegaciones, Sergio y Jose Pablo entienden que lo más lógico y “menos dañino” es que el Metro sea totalmente subterráneo, como se contempla en otras alternativas incluidas en el estudio informativo desechadas por la administración. Y recalcan que si el alcalde ha apoyado el Metro soterrado en Bellavista también tiene que apoyar lo mismo para Los Bermejales. Han creado una dirección de email para recabar apoyo a su propuesta: metrobermejales@gmail.com.