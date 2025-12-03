Estas son las alegaciones de Bermejales 2000 contra el Metro en superficie por el barrio

El Paseo de Europa es la avenida más afectada por el tramo en superficie del Metro

La asociación de vecinos Bermejales 2000, la más antigua e histórica de Los Bermejales, ha presentado alegaciones al estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla para mostrar su "total desacuerdo con la solución técnica propuesta para el barrio". El plazo se cerró este martes 2 de diciembre.

La alegación argumenta su oposición en cuatro puntos:

el impacto crítico e irreversible sobre el espacio libre y zonas verdes

el efecto barrera y fractura de la cohesión social (permeabilidad)

la contaminación acústica, vibraciones y degradación ambiental

la afectación a la seguridad vial, riesgo para la población infantil y generación de puntos de inseguridad ciudadana.

Impacto crítico e irreversible

Esto dice el documento. La solución propuesta, que incluye la rampa de afloramiento, la plataforma ferroviaria, vallados de seguridad y catenarias, supone la ocupación física y la fragmentación de cientos de metros cuadrados de espacio público consolidado. Esta actuación contraviene los principios de regeneración urbana y sostenibilidad, al destruir una zona estancial madura, con arbolado consolidado y zonas de juego, para implantar una infraestructura dura. La pérdida de este "pulmón" y área de esparcimiento supone un deterioro directo de la habitabilidad del barrio que no ha sido suficientemente ponderada.

Por otro lado, el Parque Sur funciona actualmente como un corredor verde continuo. El metro elevado actuará como una barrera psicológica y física. Se creará una ruptura visual. En lugar de ver una continuidad de árboles, se verá una estructura de hormigón horizontal sostenida por grandes pilares que fracturará el paisaje, rompiendo así la sensación de "estar en la naturaleza".

Efecto barrera y fractura de la cohesión social

La solución técnica recogida en el Estudio Informativo, que contempla la transición de túnel a superficie mediante rampa y posterior trazado a nivel a lo largo del Paseo de Europa, supone una alteración traumática de la morfología urbana del barrio de Los Bermejales generando una "cicatriz urbana" insalvable que dividirá el barrio en dos sectores desconectados.

Esta actuación generará impactos irreversibles en la conectividad del barrio debido a la creación de una barrera física infranqueable. Esto forzará a los vecinos a realizar rodeos injustificados y antinaturales para desplazamientos cotidianos tan básicos como acceder a comercios de la acera opuesta, ir al colegio o acceder a las paradas de autobús.

Contaminación acústica, vibraciones y degradación ambiental

El eje de vía del tramo en superficie y del tramo entre pantallas se situaría a una distancia aproximada de 20 metros de las fachadas de los edificios residenciales más cercanos, lo que constituye una proximidad significativa desde el punto de vista acústico y vibratorio. Esta corta distancia incrementa la exposición directa de las viviendas a los niveles de ruido y a las vibraciones generadas por el paso del convoy, especialmente en un entorno urbano consolidado donde no existe una barrera física natural que actúe como elemento de protección o atenuación.

De igual modo, la circulación del metro en superficie producirá eventos acústicos repetitivos y de elevada sonoridad, especialmente durante las maniobras de aproximación a paradas, frenado, aceleración y señales acústicas operativas, cuya molestia no queda reflejada adecuadamente en los mapas.

Por lo tanto, el tramo superficial y el tramo entre pantallas previstos en el Estudio Informativo generarán incrementos significativos tanto de ruido como de vibraciones a lo largo de todo el recorrido por el barrio de Los Bermejales que se derivan directamente de la proximidad de la infraestructura a una zona residencial consolidada.

Desde una perspectiva técnica, social y urbanística, la introducción de un tramo en superficie en un barrio densamente habitado y con un eje central de convivencia como el Paseo de Europa no se adecúa a los principios de planificación de ciudades sostenibles, recogidos en la normativa estatal y autonómica, así como en las recomendaciones internacionales para infraestructuras de transporte urbano.

Afectación a la seguridad vial, riesgo para la población infantil y generación de puntos de inseguridad ciudadana

La implantación de la infraestructura en superficie en el Paseo de Europa, la intersección con Av. De Finlandia y la solución de cruce propuesta en el entorno de la Av. de Irlanda generan un escenario de grave riesgo para la seguridad vial y peatonal, con especial incidencia en la población infantil y los itinerarios escolares del barrio.

Creación de Focos de Marginalidad (Av. de Irlanda): Resulta especialmente alarmante la solución técnica proyectada para el cruce de la calle Irlanda, que subordina el tránsito peatonal y rodado vecinal al soterramiento mediante un paso inferior (túnel), mientras se prima la cota superior para la infraestructura del metro.

Por otro lado, se alega que en la Evaluación de Impacto sobre la Salud (EIS) presentada en el Apéndice 6 resulta insuficiente y parcial, al limitarse a un análisis de factores ambientales físicos como la contaminación acústica y atmosférica, ignorando por completo el impacto sobre los determinantes sociales de la salud y el bienestar psicosocial de la población residente en Los Bermejales. El documento omite evaluar la afectación a la "vida de barrio" y la salud comunitaria, incurriendo en una carencia metodológica grave al no cuantificar el estrés crónico, la ansiedad y la pérdida de bienestar derivados de la transformación drástica del entorno residencial y el impacto paisajístico negativo que supone la infraestructura.

Para acceder al documento completo de alegaciones de Bermejales 2000 puede pulsar aquí.