Cuatro asociaciones del sur de Sevilla piden que el Metro vaya por la avenida de Jerez a Bellavista para atender mayor demanda

El tramo sur de la línea 3 ha recibido las primeras alegaciones. Las entidades firmantes son las asociaciones Parque Vivo del Guadaíra, Puerto de Sevilla, Bermejales Activa y Urban Century, que apuestan por un trazado del Metro por la avenida de Jerez hacia la Glorieta de Presos de los Merinales de Bellavista.

Denuncian que el Estudio Informativo “no justifica suficientemente por qué se ha rechazado la opción desde la glorieta de Plus Ultra hasta la de Presos de Merinales por la avenida de Jerez, dando la impresión que se ha querido favorecer especialmente a dos iniciativas inmobiliarias: Isla Natura y Cortijo de Cuarto, y al centro comercial Lagoh, sobre el interés general”.

Consideran que por la avenida de Jerez ahorraría la construcción de 2.087 metros de linea, y recortaría entre 4 y 8 minutos el recorrido, eliminaría del trazado dos curvas de más de 90 grados poco idóneas para el tráfico ferroviario y reduciría sensiblemente los daños sobre el arbolado. Además la integración de las obras en el entorno urbano es menos compleja, por contar la avenida de Jerez con una gran sección y un entorno urbano más alejado del viario. Esta propuesta no comporta dificultades técnicas especiales, salvo el viaducto sobre la SE-30 y se ahorraría el viaducto del ferrocarril del Puerto.

Los alegantes piden que se valoren las demandas de los nuevos desarrollos en los aledaños a la avenida de Jerez: cuartel de Artillería, Jardines de Hércules, Hospital Militar y el Pítamo, que suman casi 12.000 nuevas viviendas, además del Cercanías de Jardines de Hércules, y la demanda generada por el hospital Muñoz Cariñanos y por el FREMAP.

"La opción de la avenida de Jerez debe ser estudiada de nuevo como la alternativa con menos coste ambiental, y en todo caso debe justificarse de manera razonada la selección de cualquier otra , enfrentando ambas alternativas con criterios exclusivamente técnicos basados en la viabilidady rentabilidad del proyecto, en los costes ambientales y de convivencia de los ciudadanos con esta futura infraestructura".

"Otro factor a tener en cuenta para que el trazado transcurra por la avenida de Jerez es la segura afección a los comercios y servicios de proximidad situados en la Avenida de Alemania y del Paseo de Europa, que sufrirían unas pérdidas irreparables, tanto durante la ejecución de las obras (un mínimo de cuatro años), como posteriormente debido a la fragmentación que supone el trazado en superficie. Esto supondría la pérdida de recursos económicos y quiebra del capital social que ha venido construyéndose desde hace más de 30 años en este entorno. Por el contrario el trazadopor la avenida de Jerez tendría una afección mínima sobre el tejido comercial de proximidad y en las conexiones sociales de los habitantes de los Bermejales".

Reunión de la Junta con Los Bermejales

Un día antes de que se cumpliera el plazo límite del 2 de diciembre para presentar alegaciones al trazado del tramo sur de la línea 3, las asociaciones de Los Bermejales celebraron este lunes por la tarde una reunión técnica. con la Consejería de Fomento de la Junta. Los recibió el director general de Infraestructuras del Transporte de la Junta, Eduardo Gutiérrez, y el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. Acudieron Bermejales 2000, el ingeniero de caminos colaborador técnico en la alegación y un integrante del canal Bermejales – Metro sí, pero bien.