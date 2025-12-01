La Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno, integrada por 29 asociaciones y entidades del barrio, convocó una manifestación ciudadana para este sábado, 29 de noviembre, a las 11:30 horas para exigir que la Línea 3 del Metro de Sevilla (tramo sur) sea soterrada a su paso por Bellavista. La protesta contó con el apoyo de Los Bermejales y otras asociaciones vecinales.

Según la Policía Local, más de 350 personas recorrieron el bulevar de Bellavista en un ambiente reivindicativo, tranquilo y muy participativo.

Varias de las proclamas lanzadas durante la marcha hicieron referencia directa a Bermejales y al rechazo compartido al trazado en superficie. De Los Bermejales acudieron AFA Europa (CEIP Marie Curie) y las juntas directivas de las AAVV Bermejales 2000 y Bermejales Activa, mostrando su apoyo a esta reivindicación común.