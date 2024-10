Metrovacesa comienza en noviembre la entrega de viviendas de Isla Natura, el primer ecobarrio de Sevilla

La promotora Metrovacesa comienza en noviembre ("en dos semanas") la entrega de viviendas de Isla Natura, el primer ecobarrio de Sevilla, que comenzó a construirse en el verano de 2021 junto al cauce del Guadaira, al sur de la ciudad. Linda con la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas y está a un paso del centro comercial Lagoh, del Hospital Militar y del Puerto de Sevilla.

Para celebrarlo, la promotora convocó este miércoles al alcalde de Sevilla José Luis Sanz, a la consejera de Fomento Rocío Díaz y a la patronal de los promotores y constructores de Sevilla (Gaesco) al primer paseo por la zona. En el acto también se inauguró la apertura del acceso sur de Isla Natura a Bellavista.

Más de 350 familias serán las primeras en recibir el mes que viene las llaves de sus viviendas de las llamadas Villas que llevan nombres de ríos, que son las más caras de la promoción junto con los áticos de la Torre Arenal, que será el edificio de viviendas más alto de Sevilla. La promotora asegura que solo queda por culminar los suministros de agua y fibra.

Los compradores de estas villas proceden, en su mayor parte del sector sanitario (médicos, dentistas, fisioterapeutas, etc) por la cercanía de los hospitales (Virgen del Rocío, Quirón, Viamed, Militar, etc), así como del sector aeronáutico y de la hostelería, por citar los perfiles más significativos. Por ahora no hay demanda de viviendas del sector judicial, pese a la proximidad de la Ciudad de la Justicia, pero se espera que crezca la compra por parte del gremio judicial cuando se hayan trasladado todos los juzgados.

El plazo de finalización de todo el barrio se barrunta para 2027.

Más de 1.000 familias han comprado hasta ahora pisos en esta urbanización, según explicó Antonio Gil, director territorial de Metrovacesa en Andalucía occidental, quien subrayó la movilidad peatonal, la sostenibilidad y la calidad de vida de esta zona residencial.

De las 1.250 viviendas protegidas de este residencial, un tercio del total, unas 900 están en construcción, explicó Álvaro Rodríguez, responsable comercial de Isla Natura, quien expuso que en 2025 se entregan las primeras VPO. Una parte las ejecuta Metrovacesa, otras Emvisesa y otras la privada Vimpyca.

Un barrio sostenible de 2.870 viviendas

Se trata de un barrio sostenible de 67 hectáreas, conformado por un total de 2.870 viviendas levantadas con una inversión de 400 millones de euros, cifra que incluye las obras de accesos y de urbanización, las obras de edificación y el suelo, además de 180.000m2 de zonas verdes y espacios públicos, expuso Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa.

En 2023 se entregarán otras 750 viviendas.

Metrovacesa ha destinado áreas específicas para dotar de servicios a este nuevo barrio como centros educativos, deportivos y de ocio, fomentando así el desarrollo de la comunidad. Además, promoverá la movilidad sostenible con carriles bici y una red de alumbrado público eficiente. Todas las viviendas están diseñadas bajo los estándares más exigentes de sostenibilidad y eficiencia energética, certificadas con el Sello Verde de Vivienda Sostenible y el distintivo DOMUM de la promotora.

El proyecto busca crear un barrio 100% sostenible en la zona de Palmas Altas y transformar la urbanización Isla Natura en un pulmón verde para la capital andaluza.

Autoridades

El acto ha contado con la participación de José Luis Sanz Ruiz, alcalde de Sevilla; Rocío Díaz Jiménez, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía; Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa; y Antonio Gil, director territorial de Andalucía Occidental para la promotora.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que Palmas Altas es "un barrio modélico" que permitirá la expansión de Sevilla hacia el sur, con una inversión que responde tanto a la demanda de vivienda como a la necesidad de una ciudad más equilibrada y sostenible. Sanz ha recordado que a finales de 2026, la ciudad tendrá 8.000 viviendas en construcción, y prevé que la capital pueda superar "los 700.000 habitantes, lo que mejorará la financiación de la ciudad, aumentará los servicios públicos y afianzará a Sevilla como una referencia en el ámbito nacional e internacional”.

Rocío Díaz Jiménez, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, ha señalado que “Isla Natura va a suponer una mejora sustancial en el desarrollo urbano de Sevilla, por varios motivos: en primer lugar, porque da respuesta a una de las demandas más importantes hoy en día, la posibilidad de acceder a una vivienda asequible y moderna; y en segundo, porque esta nueva urbanización sumará nuevos espacios verdes y usos recreativos, docentes y deportivos, además de favorecer la movilidad sostenible gracias a más de 3 kilómetros de carril bici”. La consejera de Fomento también ha reconocido que es una “satisfacción” comprobar cómo la colaboración entre las administraciones y la iniciativa privada, que tanto ha impulsado el Gobierno de Juanma Moreno, da sus frutos.

En palabras de Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, “este proyecto es crucial por la histórica conexión de Metrovacesa con Andalucía. La apuesta por este modelo de ciudad en Sevilla muestra nuestro compromiso, junto con los organismos públicos, de dar respuesta a las necesidades sociales y económicas actuales en materia de vivienda sin olvidarnos de la calidad y teniendo muy presente nuestra decidida apuesta por la innovación y la sostenibilidad como ejes transformadores del sector inmobiliario”.

Antonio Gil, director territorial de Andalucía Occidental de Metrovacesa, ha señalado: “Metrovacesa desarrollará alrededor de 1.800 de estas viviendas, de las cuales 330 serán VPO acogidas al plan VIVE de la Junta de Andalucía. Nuestro propósito es contribuir a que este proyecto sea accesible para todos. Isla Natura supone la mayor actuación residencial en el sur de Sevilla, que dota a la ciudad de un barrio con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, regeneración medioambiental”.