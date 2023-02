Microclases gratuitas de tailandés, letón y rumano en la US

Un total de 21 alumnos del máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y otras lenguas modernas de la Universidad de Sevilla (US) han impartido durante una jornada microclases gratuitas de una decena de idiomas diferentes. Su artífice, el profesor Christoph Ehlers, ha señalado que esta iniciativa es "una reivindicación de la diversidad lingüística y cultural".

El Festival de Babel, como los alumnos lo han llamado, se concibe como un microcircuito en el que los estudiantes del máster se convierten en profesores. En parejas o grupos de tres imparten nociones básicas de una lengua en sesiones de 30 minutos de duración.

Para los asistentes, Babel supone "un primer contacto con idiomas tanto cercanos como exóticos". En esta ocasión, las clases se han impartido en chino, árabe, japonés, tailandés, letón, rumano, alemán, francés, italiano y portugués.

44 lenguas en 11 años

Con la de este año ya son 11 las ediciones en las que los alumnos del máster para formar profesores de español se sumergen en esta "celebración de la diversidad", como la define el profesor Ehlers. De hecho, esta apuesta por lo diverso queda patente en las 44 lenguas que se han abordado a lo largo de los años. "Las que más interés y curiosidad despiertan son las lenguas pequeñas, exóticas", ha detallado el profesor, que recalca que "a los estudiantes que quieren ofrecer inglés les digo que inventen algo interesante y divertido, porque con el inglés la gente no se mete en el aula".

El Festival de Babel es una práctica enmarcada en la asignatura Fundamentos de Metodología de la Enseñanza de Segundas Lenguas y es, precisamente, una forma de que los futuros docentes aprendan a dar la mano a un grupo que quiere introducirse por primera vez en otra lengua.

"Se parte del concepto de 'learning by doing', es decir, aprender haciendo, porque no tendría sentido debatir sobre asuntos teóricos acerca de la adquisición de segundas lenguas cuando más o menos la mitad del alumnado no ha dado una clase en su vida", ha defendido Christoph Ehlers, que considera fundamental "proporcionarles un contexto de aprendizaje".