"El miércoles de Feria de Sevilla festivo ya está en el ideario colectivo"

La nueva ordenanza de la Feria de Abril, con la que volverá el formato corto, está avanzada y lo ideal sería llevarla al Pleno antes de final de año para su aprobación de definitiva. Así lo ha explicado este miércoles el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, quien ha asegurado en cualquier caso que el gobierno municipal "no se plantea mantener el formato actual", que es el que sigue vigente hasta que el Pleno no de luz verde a la nueva normativa de la Feria.

"El escenario de mantener el modelo actual pensamos que es imposible que se dé. Los trámites de la nueva ordenanza están avanzados. No hay fecha para llevar su aprobación definitiva al Pleno, pero que fuera antes de final de año sería lo ideal", ha explicado Alés tras presentar la portada de la Feria de 2025, inspirada en el pabellón de Chile de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Alés ha señalado que la modificación de la ordenanza "va mucho más allá que la que hizo el PSOE" cuando se adoptó el formato largo de la celebración. "Será un cambio sustancial. Un proceso ambicioso y participativo", ha añadido. Los trámites comenzaron en junio con la consulta previa. La intención ahora, ha abundado el delegado, es contar con todos los servicios públicos y los sectores implicados: "Haremos una ronda informativa con todos. También con el resto de partidos. En función de las alegaciones que se presenten se planteará la fecha en que se lleve a Pleno para su aprobación definitiva. En cualquier caso, no afecta a los contratos, caseteros, feriantes...".

Mantener el miércoles como festivo

El delegado de Fiestas Mayores ha defendido la intención del gobierno municipal de mantener la jornada del miércoles como festiva en la Fería, tal y como avanzó este periódico. La oposición ya ha criticado esta opción y ha acusado al alcalde de engañar cuando apostó por el martes a la hora de realizar la consulta para volver al formato tradicional: "El alcalde dejó abiertas todas las opciones de festivos, aunque personalmente pudiera decantarse por algún día. El miércoles de Feria y el Corpus llevan siendo festivos desde hace muchos años. No entendería que la oposición votara en contra en el pleno des este jueves. Si así lo hiciera serían los responsables de que Sevilla no tuviera calendario laboral y escolar. No se lo podríamos mandar a la Junta".

En este sentido, Alés ha insistido en que han decidido mantener el miércoles de Feria como festivo "por respeto al Pleno" que así lo acordó y porque así está ya asentado en el "ideario colectivo". "El miércoles es factible tanto si la Feria empieza el sábado como el lunes", ha recalcado.