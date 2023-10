El ministro de Universidades respalda la autonomía de la US para que sólo el claustro elija al rector

Respaldo a la Universidad de Sevilla (US) en su defensa del modelo para elegir rector. El ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, lejos de criticar que esta elección quede restringida al claustro en la Hispalense (la única institución académica de España que no tiene instaurado el sufragio universal ponderado), ha destacado la necesidad de respetar la autonomía de las universidades, criterio que, según las declaraciones pronunciadas este miércoles, suponen la base de la LOSU. La propia US se posicionó mediante una declaración institucional en contra de la polémica ley universitaria la primavera pasada al considerar (paradójicamente) que ataca este principio.

Hace escasos días, en la colocación de la primera piedra del nuevo aulario de la Politécnica, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, defendía que el modelo de la Universidad de Sevilla para elegir a su máximo representante era totalmente democrático. De hecho, aunque no existe ya en ninguna otra universidad española, sí es el instaurado en otras de Europa y Latinoamérica. Tal razonamiento se basa, además, en la autonomía de cada centro universitario a la hora de decidir qué tipo de elección es la más adecuada, según sus características y circunstancias.

Dicho argumento ha sido avalado por Subirats, en la comparecencia con los medios de comunicación antes de inaugurar el encuentro internacional de directores de agencias nacionales del programa Erasmus+ de toda Europa con representantes de la Comisión Europea (Informal Erasmus+ NA Directors’ Meeting). El ministro en funciones ha recordado que la LOSU marca un parámetro a seguir, que las competencias universitarias recaen en las autonomías y que "cada universidad tiene la autonomía necesaria para adaptar la ley a sus necesidades".

La autonomía universitaria debe prevalecer

Sin responder con claridad a si la limitación de la elección del rector al claustro de la Hispalense choca con los preceptos de la LOSU, Subirats ha hecho hincapié en que en las actuales alianzas universitarias (que se abordarán en el citado encuentro) predomina el principio de que cada institución de enseñanza superior "debe adaptarse a la realidad en la que se mueve". Por tanto, lejos de posicionarse en contra de este modelo de votación, aboga por la autonomía universitaria que tanto ha defendido la US para continuar con el sufragio restringido.

De hecho, el propio Castro, en la declaración institucional del pasado abril en la que la Universidad de Sevilla se posicionó contra la LOSU, afirmó que el asunto de la elección del rector "estaba zanjado". En aquella ocasión, el rector explicó que no le mueve "ningún interés personal" contra el sufragio universal. "No me voy a presentar más a este cargo, al expirar el tiempo legal", subrayó Castro, quien recordó que en otoño de 2021 se inició un debate sobre este asunto, con una votación que aparcó este tipo de elección.

No es la primera vez que Subirats antepone la autonomía de las universidades al sufragio universal para elegir los órganos de gobierno de estos centros. Ya lo hizo en marzo de 2022, precisamente en una visita a la Hispalense y junto al entonces rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, actual consejero de Universidades. En dicha cita, el ministro defendió lo mencionado este jueves: "La LOSU debe respetar la autonomía de las universidades". Insistió en que la nueva ley ha de acoplar las directrices del espacio europeo de enseñanza superior con las leyes de las comunidades y la autonomía universitaria. Unas declaraciones que, como las de ahora, avalan al rector de la US para no abrir de nuevo el debate sobre el sufragio universal.

Las nuevas universidades privadas

Por otro lado, Subirats ha advertido sobre la aprobación de nuevas universidades privadas, un asunto de suma actualidad después de que la Junta haya dado el visto bueno el último mes a dos nuevos centros en Andalucía, uno de ellos en Sevilla, la futura CEU Fernando III. El ministro ha hecho hincapié en que existe un decreto que fija los parámetros de calidad para crear este tipo de instituciones, "que no pueden ser sólo un laboratorio o una academia". De ahí que se exija un alto porcentaje de doctores, que se aborden al menos tres de los cinco grandes ámbitos del conocimiento y que un 5% del presupuesto lo destinen a investigación. Unos criterios que han de evaluarse durante cinco años, como recordó Subirats. La Hispalense ya puso reparos a la creación de la Fernando III, al estimar que no cumplía estos requisitos. Fue uno de los motivos que provocaron el inicio del proceso de desadscripción del centro universitario Cardenal Spínola, perteneciente al CEU. Una situación que pudo solventarse finalmente con la firma de un nuevo convenio entre las dos instituciones de enseñanza.

El ministro ha glosado el éxito del programa Erasmus, que se puso en marcha hace 36 años y ha servido, entre otros logros, para "la construcción de la identidad europea". En él han participado durante este tiempo 13 millones de estudiantes. Una auténtica "revolución" a la que ahora se suma una segunda mediante las alianzas entre universidades, en las que también participa la US. El encuentro forma parte de los actos programados por la presidencia española de la Comisión Europea durante este segundo semestre de 2023.