El plazo para hacer el MIR comienza sin inscritos

Hoy comienza el periodo de inscripción para realizar una de las pruebas más importantes a nivel nacional: el examen MIR (Médico Interno Residente). Unas pruebas que, en su última edición, aglutinaron a más de 12.600 participantes en toda España para optar a una de las 8.550 plazas ofertadas. Los egresados de Medicina comienzan a organizar sus estudios para este examen incluso antes de terminar su formación universitaria e intensifican su preparación unos ocho meses antes de que se celebre la prueba.

Precisamente, varios egresados de esta disciplina académica se han puesto en contacto con este periódico para denunciar una situación singular: todavía no tienen la documentación necesaria para inscribirse al MIR. La Universidad de Sevilla es la encargada de emitir sus certificados.

Según indican los graduados, unos 300 estudiantes podrían verse afectados por esta situación. Su preocupación se agrava cuando ven en el calendario que el 15 de septiembre es el último día para registrarse y desde la Hispalense reciben mensajes contradictorios.

Hasta este año, con el resguardo que acredita el pago del título universitario era suficiente para llevar a cabo la inscripción al examen. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha modificado sus criterios y este año no es válido entregar el justificante de pago de la tasa del título universitario.

De este modo, según reza el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 17 de agosto, los estudiantes que aún no estén en posesión de su título universitario deberán aportar una copia de la certificación supletoria provisional sustitutiva del mismo. Sin embargo, todavía no ha n recibido este documento: "La Universidad de Sevilla no ha expedido correctamente los papeles para presentarse al MIR", denuncian.

En este sentido, lo estudiantes manifiestan que recibieron el expediente académico con las notas y baremos, además de un recibo de derechos de expedición del título.

Sin embargo, el pasado 29 de agosto la Facultad de Medicina publicó un aviso en su página web en el que indicaban que "de acuerdo con la convocatoria del MIR de este año, debe solicitar la Certificación Supletoria Provisional, que sustituye al Título mientras se gestiona. El Resguardo del que dispone no es suficiente este curso" e incluían en este mensaje una dirección de correo electrónico para solicitar este documento de forma urgente.

Sin embargo, los egresados explican que "burocráticamente está siendo un proceso muy complicado y que ha sido muy confuso". Una situación de la que se han hecho eco varios alumnos en redes sociales. Además, parece tratarse de una circunstancia excepcional que diferentes egresados de varias universidades están viviendo.

Por otro lado, Diario de Sevilla se ha puesto en contacto con la Universidad de Sevilla y han manifestado que "desde que se cerraron los expedientes de grado a final del curso la Universidad de Sevilla está recibiendo este tipo de solicitudes, que se han venido firmando con normalidad, ya que estos certificados se han venido pidiendo en la convocatoria MIR desde hace varios años. Cuando el alumnado solicita este certificado, es necesario, comprobar el expediente, elaborar el documento y prepararlo para la firma del Rector. En todo ese proceso se tardan cuatro días hábiles. El rector ha estado firmando, estos y otros documentos durante todo el mes de agosto".