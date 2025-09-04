Moli Tapas, el mejor tapeo con sabor de casa en Los Bermejales

Si andas buscando un lugar donde relajarte, charlar y compartir unas tapas que te alegren el día, Moli Tapas en Los Bermejales acaba de convertirse como tu plan perfecto. Situado en la calle Chipre, este restaurante trasciende la idea del mero tapeo, tejiendo una propuesta reconocible con cocina de siempre, sin pretensiones, pero con el mimo justo para que cada bocado tenga algo que decir.

No confundas este local con su sede original en Dos Hermanas (ubicado en la Avenida de España); aunque comparten nombre y alma, Moli Los Bermejales tiene una personalidad única, desenfadada, acogedora y perfecta para una tarde entre amigos. Su propuesta mantiene la esencia de la barra de toda la vida, pero con una carta amplia que se adapta a todos los gustos y que invita a repetir visita. Además, cada fin de semana, el chef sorprende con propuestas fuera de carta, que se renuevan constantemente y que se agotan rápidamente.

Uno de los pilares de Moli es su ensaladilla de salmón ahumado, con una receta de más de treinta años que se ofrece tanto en tapa como en plato y que se ha convertido en la seña de identidad de la casa. A su lado, no faltan propuestas muy reconocibles como los pimientos del padrón fritos, las patatas aliñadas o el chicharrón casero de Cádiz, todos ellos ideales para ir abriendo boca. Las gambas, disponibles en distintos formatos, son otra de las grandes estrellas de la carta. A ellas se suman croquetas para todos los gustos: las de carne mechada, intensas y con carácter, y las de jamón, elaboradas con la receta tradicional de la abuela Carmen, más suaves y pensadas también para los más pequeños de la casa.

El apartado de montaditos y frituras merece mención aparte. El de chistorra ibérica con huevo frito es ya un clásico en sí mismo, mientras que el pollo frito al whisky, acompañado de patatas y su salsa casera, es un homenaje a los sabores de siempre.

Moli también reserva un espacio destacado a las carnes, con cortes ibéricos y guisos que buscan conquistar a los más carnívoros. El abanico ibérico, la carrillada que se deshace en boca o las costillas asadas a baja temperatura son algunos de los ejemplos más representativos. También destacan propuestas como la pluma rellena de bacon y queso cheddar gratinada con mayonesa gaucha, que combina tradición con un punto más actual.

Moli Tapas mantiene en Los Bermejales la fórmula que lo ha hecho reconocido en Dos Hermanas: platos de siempre, elaborados con mimo, y una carta lo bastante variada como para contentar tanto a los amantes de lo clásico como a quienes buscan sorprenderse con nuevas combinaciones.