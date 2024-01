Morón vive con pesar la muerte del segundo joven en el accidente de la A-4

El dolor se ha adueñado de todas las calles del municipio de Morón de la Frontera. Ayer se apagaron los pocos atisbos de esperanza que quedaban cuando trascendió la muerte del segundo hijo de la familia González, José. Un hecho que se supo a primera hora de la mañana y que acentuó todavía más la tragedia que comenzó el jueves con el accidente de tráfico múltiple provocado por la niebla a la altura de Santa Cruz de Mudela. El joven de 16 años falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Ciudad Real por las lesiones sufridas tras el suceso. Un accidente que se saldó con la vida de su padre y de su hermano –llamados ambos Antonio González– de 49 y 17 años respectivamente.

En el vehículo también viajaban el hermano del padre y su hijo (tío y primo de los otros dos jóvenes), que no están heridos. Todos se dirigían a Madrid para ver el partido que disputó el jueves el Sevilla F.C. contra el Atlético de Madrid. La densa niebla que se cubría gran parte de la carretera A-4 fue la posible causante de diversas colisiones en cadena. Un suceso en el que se vieron implicados varios camiones, furgonetas y un gran número de turismos. En el siniestro fallecieron también un transportista y 17 personas resultaron heridas, de las que 10 recibieron el alta.

El Ayuntamiento de Morón –gobernado por el socialista Juan Manuel Rodríguez– decidió ayer decretar cuatros días de luto oficial, según aseguraron fuentes municipales a este periódico. De este modo, las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta en el exterior y con crespón negro en las de interior hasta el próximo miércoles 28 de enero. Además, el Consistorio acordó suspender todos los actos oficiales, solicitando "el máximo respeto a la intimidad de la familia de los fallecidos" y señaló "los duros momentos que está viviendo" este municipio de la Sierra Sur sevillana. El próximo lunes por la mañana habrá un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento.

Por otro lado, el obispo auxiliar Teodoro León será el encargado de presidir la misa funeral por las tres víctimas. Un acto que se celebrará esta tarde, a las 16:00 horas, en la Parroquia Nuestra Señora de la Victoria y Espíritu Santo.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, dedicó ayer unas palabras de apoyo y pidió una oración para el "eterno descanso" de los fallecidos, para la pronta recuperación de los heridos y para todas las familias que están "sufriendo" por lo ocurrido en este accidente múltiple. "Un recuerdo cariñoso y nuestra oración por el eterno descanso de los fallecidos, las familias y por la recuperación de los heridos", rogó el arzobispo de Sevilla que sostuvo que "estas cosas pasan en la vida" y "hemos de afrontarlas". "La fe y la esperanza cristianas nos ayudan", apostillo.

La familia es muy querida en Morón. De hecho, de un modo u otro, todos formaban parte del día a día de este municipio. Por ejemplo, el padre fue capataz de la Hermandad del Nazareno, corporación que dedicó ayer una publicación en su cuenta de Facebook al más pequeño de la familia: "Hoy Viernes del Señor amanecemos con la triste noticia de que nuestro querido Pepito ha partido al Reino de los Cielos junto a su padre y su hermano, miembro muy querido de esta Real corporación y que como su padre y su hermano compartía una vinculación muy estrecha con la vida de Hermandad, tanto es así que él tampoco comprendía su vida estando alejado de esta. Junto a ellos y su querida abuela Araceli iluminarán nuestro día a día, pues sus memorias quedan guardadas para siempre en nuestros corazones".

No fue el único mensaje de cariño y recuerdo que se dio ayer en redes sociales. Uno de los familiares más cercanos escribió en su cuenta personal de la red social X –antigua Twitter– otro mensaje para el benjamín de la familia: "Mi Pepillo de mi alma, estuviste en mis brazos durante mucho tiempo, has peleado y luchado hasta el final como un campeón, estamos orgullosísimos de ti, cuida de tu hermano y de tu padre como siempre lo has hecho, te voy a extrañar mucho pequeñajo".

La Unión Deportiva de Morón –equipo en el que jugaba el hijo mayor– también transmitió un mensaje de condolencias a través de la red social X en el que mostraron "nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de Antonio González y sus hijos, Antonio y Pepe, jugadores de nuestro juvenil trágicamente fallecidos. No hay consuelo en un momento así. Gracias por el apoyo recibido". Unas condolencias a las que se sumaron diferentes clubes de los municipios de la provincia como la Unión Deportiva Rinconada o el equipo Castilleja Club de Fútbol.