Un motorista herido al chocar con una furgoneta en el Paseo de Colón

La Policía Local regula el tráfico, con los vehículos implicados en el accidente al fondo.

Un accidente ocurrido a primera hora de esta mañana en el cruce de calle Arjona y Paseo de Colón a la altura del Puente de Triana ha dejado, al menos, un motorista herido y provocado importantes retenciones en el centro de Sevilla.

El siniestro, registrado sobre las 7:30 horas, se ha producido cuando una motocicleta de alquiler ha colisionado contra una furgoneta. Como consecuencia, el paso subterráneo de la Plaza de Armas ha permanecido cerrado durante algunos minutos mientras los servicios de emergencia intervenían en la zona.

Efectivos del 061 han atendido al motorista en el lugar, mientras agentes de la Policía Local se han hecho cargo de la regulación del tráfico y de la investigación de las causas del accidente.

Pasadas las ocho de la mañana, la circulación quedó restablecida, aunque la presencia policial continuó en la zona para regular el tráfico.