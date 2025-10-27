La Policía detiene a dos personas que se dieron a la fuga en un control rutinario

La Policía Nacional ha detenido en el marco de la operación Lusitano, a dos personas tras protagonizar una fuga por la autovía Sevilla-Cádiz, después de que los mismos se negaran a identificarse ante los agentes que les habían requerido en el marco de un control rutinario, ante la actitud sospechosa que estaban mostrando ambos en el interior de un vehículo.

Los sujetos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de conducción temeraria, desobediencia grave, sustracción de vehiculo y posible quebrantamiento de medida cautelar, en el caso de uno de ellos.

Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Camas, cuando un indicativo policial observó a dos personas en actitud sospechosa dentro de un vehiculo. Al solicitarle los agentes que se identificaran, ambos emprendieron la huida, iniciándose así una persecución policial que se prolongó durante más de 20 minutos y que se desarrollo tanto en sentido Cádiz como posteriormente en sentido Sevilla, tras dar la vuelta en el municipio de Los Palacios, con el objetivo en todo momento de eludir la acción policial.

La huida terminó cuando el vehículo en el que viajaban los sospechosos impactó contra la mediana de la autovía, momento en el que ambos descendieron del coche e intentaron en vano escapar a pie, ya que los agentes pudieron darles alcance y detenerlos tras una breve persecución.

Una vez identificados, las diversas comprobaciones policiales llevadas a cabo por los actuantes, revelaron que uno de los detenidos estaba reclamado judicialmente y todo apuntaba a que en los momentos del requerimiento incumplía una medida de alejamiento que tenía impuesta respecto a su ex pareja, residente en las inmediaciones donde se había iniciado la persecución. Asimismo, los agentes constataron que el vehiculo utilizado en la fuga había sido sustraído en Portugal.

Por todo ello, ambos individuos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de conducción temeraria, desobediencia grave, sustracción de vehiculo y posible quebrantamiento de medida cautelar, en el caso de uno de ellos.