El promotor de Vera Sevilla promete que en dos meses se acaba el polvo de camiones que afecta al barrio

El grupo inversor KKH Property Investors que promueve la obra del proyecto Vera Sevilla, en el edificio de la antigua fábrica de tabacos de Sevilla de Los Remedios, ha buzoneado un escrito a los vecinos y comerciantes del entorno para garantizarles que el polvo de los camiones que está afectando a los residentes cesará a finales de este año 2025.

En el escrito, enviado este mes a los buzones de los bloques del barrio, se admite que la obra ha causado "molestias acústicas" por los trabajos de cimentación profunda, ruidos que la empresa da por finalizados, y que también está provocando "molestias por polvo" debido a trabajos de excavación y de movimiento de tierras. Sobre esta última cuestión, la promotora afirma que al haber concluido la excavación de los dos aparcamientos subterráneos, quedan trabajos de nuevas infraestructuras enterradas y la creación de nuevos paseos y avenidas que "terminarán a finales de este año 2025".

Del aparcamiento norte en la plaza de la Hermandad de las Cigarreras (tres plantas sótano) se dice que actualmente la fase de excavación y vaso está completada, y que la cimentación y construcción de la estructura está en marcha, con finalización prevista para marzo de 2026.

Estas obras, en la calle Juan Sebastián Elcano, llevan más de un año generando polvo y suciedad que afectan a la salud y la vida diaria de los vecinos, como denunció este periódico. Los residentes alertan de problemas respiratorios, irritación ocular y sequedad de garganta, especialmente entre personas mayores. Afirman que la empresa constructora no cumple con la obligación de regar y limpiar, y que ni la policía ni el distrito han dado soluciones, lo que les deja en situación de desamparo.

Recreación de la nueva pasarela Princesa Leonor. / KKH

El escrito comienza pidiendo disculpas a los vecinos tras explicar que esta nueva comunicación busca informar del avance del proyecto Vera Sevilla en el barrio de Los Remedios. "Deseamos reiterar nuestras disculpas a todos los vecinos por las inevitables molestias que implica este proceso constructivo, acelerado y a gran escala, necesario para crear el conjunto de infraestructuras, calles, jardines y edificios de este nuevo complejo ciudadano". Superadas las molestias acústicas causadas por los trabajos de cimentación profunda, ya completados, todavía prosiguen algunos trabajos de excavación y de movimiento de tierras, ocasionando molestias por polvo. En este sentido, la excavación de los dos aparcamientos subterráneos ha concluido y los restantes trabajos (nuevas infraestructuras enterradas y creación de los nuevos paseos y avenidas) terminarán a finales de este año 2025. Con esto, finalizará el tráfico de camiones retirando tierras por Juan Sebastián Elcano".

El final de todas las obras ligadas a este proyecto se anuncia para finales del año que viene. "Queremos destacar que el proyecto constructivo general avanza a ritmo muy satisfactorio y según los planes fijados, por lo cual la previsión para completa terminación de las obras y la inauguración del complejo se mantiene para finales del próximo año 2026, creando un nuevo parque urbano, lugar de paseo, recreo y encuentro, a la vera del Guadalquivir".

Sobre la nueva pasarela Princesa Leonor, "el objetivo es poder finalizar la construcción de la pasarela en diciembre de 2026".

Actualmente se ha iniciado la última fase de los trabajos de remodelación de los espacios públicos exteriores: los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, y la calle Pierre de Coubertin, que los separa. Esta fase se inició el día 14 de octubre de 2025 y su finalización está prevista para el día 28 de febrero de 2026, aclara el grupo inversor.

Avance de la obra en cada tramo

En el escrito se da cuenta del avance de la obra en cada tramo.

En la calle Juan Sebastián Elcano se explican los elementos que ha incorporado la obra: nueva red de suministro de agua y de saneamiento, nuevos imbornales para mejorar la recogida de aguas pluviales, red específica para baldeo con agua reciclada y reasfaltado con un nuevo carril bici en toda la calle, segregado de las aceras peatonales, con el resultado de alejar los coches aparcados y el tráfico rodado de los espacios peatonales y de las fachadas de los edificios de vivienda. Se han hecho nuevos acerados uniformes y accesibles para personas de movilidad reducida.

Respecto a los árboles, se detalla que está previsto plantar los árboles a partir de noviembre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial de plantación del Ayuntamiento de Sevilla, con árboles de mediano porte para consolidar una imagen de bulevar, más verde y con más sombra, y que "se han incorporado alcorques allá donde ha sido posible", atendiendo a las infraestructuras enterradas.

Respecto a los antiguos límites de la fábrica, está previsto que la acera se complete y termine en paralelo y junto a los trabajos de los diferentes edificios interiores, a lo largo del año 2026.

La finalización del alumbrado definitivo está programada para el primer trimestre del 2026. “Como somos conscientes de que, a pesar de la continua limpieza de la calle, los transportes de obra podrán ensuciar y deteriorar las pinturas de señalización, asfaltado y bordillos, está previsto al final de las obras en 2026 volver a repasar toda la calle para dejarla como a estrenar”.

Jardines

En lo que se refiere a los jardines de Manuel Ferrand, junto a la calle Juan Sebastián Elcano, la promotora afirma que "atendiendo las demandas y sensibilidades expresadas los últimos meses por los vecinos, se ha optado por una remodelación conservadora, respetando la mayor parte de su fisonomía histórica, incrementando, eso sí, el número de árboles y de superficies en sombra, y adaptándolo al concepto general de parque abierto 24 horas, creando un vallado específico para la zona de juegos de niños, y mejorando el conjunto de las zonas ajardinadas".

En lo que se refiere a los jardines de Manuel Arellano, junto al río, expone que "su transformación será más significativa, pues se crea un acceso limpio y abierto al paseo del río que permitirá pasear por todo el frente fluvial de la antigua fábrica. Esta será una gran avenida o paseo público de 14 m de ancho, con zonas estanciales de alta calidad y contacto visual con el agua y con el ecosistema local. Este espacio mantendrá una zona para esparcimiento canino, en frente del nuevo hotel, además de nuevos caminos de paseo y la plantación de nuevos árboles para crear una zona de sombra mucho más extensa".

De la calle Pierre de Coubertin dice que "se remodela en su totalidad para integrarla con ambos jardines y el nuevo parque resultante, convirtiéndose en una zona pacificada de tráfico, limitada a 20 Km / h, generando una vía tranquila de conexión entre ambos espacios verdes, ahora sin las barreras, muros, rejas y verjas que van a desaparecer. Mientras duren las obras en Pierre de Coubertin, se mantienen accesos para vehículos y vecinos al aparcamiento. La intervención final de reasfaltado de esta calle se hará con el aviso oportuno y tratando que sea trabajo nocturno".