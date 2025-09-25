Las obras en el terreno de la antigua tabacalera Altadis, en la calle Juan Sebastián Elcano de Los Remedios, llevan más de un año generando polvo y suciedad que afectan directamente a la salud y la vida diaria de los vecinos. La comunidad denuncia problemas respiratorios, irritación ocular y sequedad de garganta, especialmente entre personas mayores. Afirman que la empresa constructora no cumple con la obligación de regar y limpiar, mientras que ni la policía ni el distrito han ofrecido soluciones efectivas, lo que les hace sentir completamente desamparados.

El impacto también alcanza al comercio local. Antonio, propietario del Bar Toro 1968, asegura que el polvo ha dañado motores y ahuyentado clientes, dificultando mantener un ambiente agradable. Aunque la promotora KKH Properties Investors y el Ayuntamiento defienden el proyecto como una transformación positiva con más zonas verdes y equipamientos, vecinos y comerciantes consideran que la obra se ejecuta sin responsabilidad ni medidas de control. Además, advierten de consecuencias ambientales, pues el polvo termina en la vía pública y en el río Guadalquivir, generando un problema que trasciende lo individual.