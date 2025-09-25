Los vecinos de Los Remedios, desesperados por la nube de polvo provocada por las obras: “Llevamos más de un año sin poder abrir las ventanas"

Las obras en el terreno de la antigua tabacalera Altadis han generado desde hace más de un año una intensa nube de polvo y arena que entra en las casas y comercios de la calle Juan Sebastián Elcano. Vecinos y comerciantes denuncian problemas respiratorios, daños materiales y pérdida de clientela, mientras la administración defiende el proyecto como una transformación positiva para el barrio.

En pleno barrio de Los Remedios de Sevilla, la comunidad de vecinos denuncia que las obras gestionadas por la promotora KKH Properties Investors han convertido su vida cotidiana en un desafío constante debido al polvo y la suciedad que genera la obra. “Llevamos más de un año sin poder abrir las ventanas por el polvo. Nos entra en la nariz, en la garganta, en los ojos… tenemos que mantener la limpieza diaria dentro de casa, y aun así, respiramos aire contaminado”, señala la comunidad de vecinos.

Según explican, la situación no solo afecta a la limpieza de las viviendas, sino que también representa un riesgo directo para la salud, especialmente entre los residentes mayores. “Tenemos la garganta seca, los ojos irritados y el polvo se queda suspendido en el aire de nuestra casa. No podemos abrir las ventanas ni por la mañana ni por la noche. Dormimos con el aire acondicionado encendido para intentar filtrar el polvo, pero aún así se cuela”, detallan los vecinos.

El viento es otro de los problemas. Cuando este se levanta, deja la calle llena de arena / Carolina Rojas

Los comercios también sufren las consecuencias

El impacto no se limita únicamente a la salud. Los comercios del barrio han sufrido igualmente las consecuencias de la obra. Antonio, propietario del Bar Toro 1968, situado justo frente al terreno en construcción, asegura que la suciedad y el polvo han afectado de manera directa a su actividad económica: “Dos motores se nos han ido a causa precisamente del polvo, que nos ha costado cerca de 2.000 euros. Y, entre otras muchas cosas, una limpieza diaria de todo, porque limpias una cosa y al cuarto de hora otra vez está igual”.

Los coches llenos de polvo son un símbolo de lo que sucede en Juan Sebastian Elcano / Carolina Rojas

Antonio también destaca la pérdida de clientela como consecuencia directa de la obra. Según explica, muchos clientes prefieren no entrar al bar porque la calle está llena de polvo y suciedad, lo que hace imposible mantener un ambiente agradable. Además, señala que la obra se ha abierto al tráfico sin estar terminada, lo que genera una sensación de caos que afecta al comercio local.

La comunidad exige medidas y el cumplimiento de la normativa

Ante esta situación, la comunidad de vecinos decidió formalizar sus denuncias mediante una carta al Ayuntamiento, en la que se solicita inspección de la obra y medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos. En dicho documento, señalan que la empresa contratista está obligada a realizar limpieza diaria y sistemática, mantener las condiciones de seguridad e higiene durante la obra y garantizar que los vehículos no circulen con barro y suciedad. Según los vecinos, ninguna de estas obligaciones se ha cumplido.

La comunidad explica que la empresa no riega la obra y que los camiones entran y salen llenos de polvo. Señalan que, pese a haber hablado varias veces con los responsables de la obra, estos les responden que no es su problema o que deben dirigirse a la policía. Sin embargo, la policía les indica que no puede actuar sin la coordinación del distrito, y desde el distrito aseguran que poco pueden hacer, lo que genera una sensación de que no hay responsables. Señalan que se han sentido completamente ignorados, ya que la calle estuvo cerrada al tráfico durante casi un año para permitir la entrada de maquinaria, mientras ellos tuvieron que soportar polvo, suciedad y restricciones de acceso, sin que taxis o ambulancias pudieran llegar a sus casas sin problemas.

El proyecto de modernización frente a la experiencia diaria de los vecinos

El proyecto, defendido por la promotora KKH Properties Investors y respaldado por el Ayuntamiento de Sevilla, contempla una transformación integral de la glorieta de las Cigarreras y del terreno de la antigua tabacalera. Entre los objetivos se incluyen la construcción de un hotel de lujo, nuevas zonas infantiles, áreas de esparcimiento y un aumento significativo del arbolado. Según la información oficial, el número de árboles pasará de 264 a 437, con 127 ejemplares nuevos plantados y 23 trasplantados de su ubicación original.

Antonio coincide en que la obra debe realizarse, pero pide responsabilidad y consideración: "La obra hay que hacerla, evidentemente. Pero si le ponemos un poquito de voluntad para que las cosas estén mejor, yo creo que así no habría ningún tipo de problema".

Los dueños de la obra en Juan Sebastián Elcano no se responsabilizan del polvo / Carolina Rojas

Por último, los vecinos insisten en que la afectación no solo es personal o económica, sino también ambiental. El polvo generado por la obra termina en la vía pública y, según denuncian, llega incluso al río Guadalquivir, afectando al ecosistema local. "No es solo nuestra salud; es el entorno, el barrio y el río. Todo lo que pasa aquí tiene consecuencias más allá de nuestras ventanas", concluyen.

Mientras la administración y la promotora destacan los beneficios urbanísticos y la modernización del barrio, quienes viven y trabajan frente a la obra afrontan cada día el polvo, la arena y los problemas de salud y económicos derivados de una obra que, para ellos, parece más descuidada que transformadora.