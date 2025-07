El zafarrancho no termina en Juan Sebastián Elcano

Seis meses de intensas obras. De cambios de sentido sin previo aviso, de vecinos sufriendo las molestias habituales de unas actuaciones que han implicado una renovación integral de las redes de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, así como mejoras en aceras, zonas de aparcamiento y alumbrado público. Todo ello forma parte del proyecto Vera Sevilla en la antigua fábrica de tabacos. Esta ha sido la realidad de la calle Juan Sebastián Elcano hasta que volvió a abrirse al tráfico el pasado viernes. Sin embargo, las máquinas no han tardado en volver o más bien nunca llegaron a irse, para sorpresa de muchos. ¿El motivo? Abrir los alcorques donde se plantarán los árboles que darán sombra en esta vía. Esta última actuación está prevista para noviembre.

El Ayuntamiento explicó ayer a este periódico que “lo que se anunció el viernes fue la reapertura al tráfico de la calle”. Una acción que se ha realizado con el objetivo de “reducir molestias a los vecinos”. A pesar de que el propio alcalde, José Luis Sanz, visitó esta calle el viernes y celebró que la “gran puerta del nuevo Vera Sevilla ya está reasfaltada” con una inversión de más de un millón de euros, fuentes del Consistorio indicaron ayer a Diario de Sevilla que todavía “se están terminando trabajos puntuales en el acerado y en los alcorques para la plantación de nuevo arbolado”. Unos “cortes puntuales” que, según avisaron, “también se harán cuando se pongan las farolas, se hagan las plantaciones y se pongan las señales”. Lo cual indica que las molestias tardarán en irse.

Las grandes víctimas son, como siempre, los vecinos de Los Remedios. Quienes pensaban que una de las arterias principales del barrio ya estaba libre de maquinarias no tardaron en expresarse ayer a través de redes sociales. “Menos de una semana y ya la están arreglando pues no habían dejado hueco para los árboles”, “¿Dónde van los 400 árboles? No están plantados, es mentira”, “Qué desastre y que despilfarro” e “Ineptitud, en grado superlativo” son algunos de los comentarios que han corrido como la pólvora a través de X. Mensajes que acompañan fotografías de grandes máquinas perforando el suelo para construir los alcorques.