Una noche de ilusiones

Seremos ricos, todos ricos, al despertar de esta primera madrugada del invierno y la inmensa mayoría se acostará luego como en un día más, con lo puesto. Ha sido una noche de cuentos de la lechera al rebufo de lo que hoy pregonen los Niños de San Ildefonso, esa cuadrilla para la ilusión que se hizo multirracial, tan multirracial como un equipo de fútbol, incluso como el Ejército español. Insisto en que ha sido una noche de planes infundados, de compraventa de humo y de castillos de arena con el número al que jugamos grabado a fuego en nuestros pensamientos. Ha sido esta noche como la noche de Reyes de los adultos, sobre todo de esos adultos que son mayoría que se ven cenando langosta en Nochebuena y que, según van saliendo números sin nada que ver con el soñado, van desanimándose bajo el fatalista grito de otro año igual y así hasta que haya otro motivo para soñar.