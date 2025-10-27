Muere un joven sevillano tras sufrir una brutal agresión en la puerta de una discoteca

El joven de 25 años murió en el hospital Virgen del Rocío al no poder recuperarse de las heridas sufridas

Un hombre de 25 años natural de Sevilla ha fallecido en el hospital Virgen del Rocío tras ser víctima de una brutal agresión a las puertas de una discoteca en El Puerto de Santa María. El joven había sido ingresado este fin de semana en estado crítico, pero finalmente no ha podido superar las graves heridas sufridas durante el ataque.

Las autoridades han confirmado que la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas que motivaron la agresión. Los agentes trabajan intensamente para identificar al autor o autores del ataque con el objetivo de proceder a su localización y detención en las próximas horas.

La víctima llegó en coma al Virgen del Rocío

Según ha trascendido, los primeros en intervenir fueron los agentes locales de El Puerto de Santa María, quienes posteriormente derivaron el caso a la comisaría de la Policía Nacional. La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital de Puerto Real, pero debido a la gravedad de su estado, los médicos decidieron su traslado al centro hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó ya en coma.

Por el momento no han trascendido más datos de lo ocurrido, aunque la Policía Nacional ha confirmado la muerte del joven y la investigación abierta para clarificar los hechos.