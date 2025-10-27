Pelea multitudinaria en la grada del partido Écija-Loreto hasta con jugadores de por medio

Un momento de la pelea multitudinaria en el campo del Écija.

Una gran pelea multitudinaria, en la que incluso participaron jugadores, ensució el pasado fin de semana el encuentro de la Segunda División Andaluca entre el Écija Balompié y el UD Loreto. Los hechos acaecieron en el Estado Municipal de San Pablo, en cuyas gradas discutieron dos espectadores que acabaron enzarzándose en una pelea a golpes a la que pronto acudieron más contendientes de ambos equipos, incluido futbolistas.

En el vídeo que se ha viralizado se aprecia como la pelea grupal acontece incluso en presencia de menores y cada vez suma más gente, hasta el punto que hay jugadores que suben a la grada para liarse al golpes.

El incidente fue reflejado por el árbitro del partido en el acta, que paró el partido, expulsó a dos jugadores del Loreto, si bien no pudo identificar a "todos los participantes".

El Écija ha lamentado los incidentes: "Nos duele que situaciones así ensombrezcan lo que debe ser una fiesta del fútbol. Pedimos disculpas a nuestra afición y a todas las personas que se sintieron decepcionadas o afectadas por lo sucedido". El Loreto por su parte se ha quejado de "insultos, vejaciones, lanzamientos de bebidas e incluso agresiones físicas" y del arbitraje.

El encuentro acabó con remontada del equipo local 2-1.