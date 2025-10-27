SUCESOS
Pelea multitudinaria en la grada del partido Écija-Loreto hasta con jugadores de por medio

Ha ocurrido en un encuentro de la Segunda División Andaluza y había menores presenciando los hechos.

Un momento de la pelea multitudinaria en el campo del Écija. / M.G.

Una gran pelea multitudinaria, en la que incluso participaron jugadores, ensució el pasado fin de semana el encuentro de la Segunda División Andaluca entre el Écija Balompié y el UD Loreto. Los hechos acaecieron en el Estado Municipal de San Pablo, en cuyas gradas discutieron dos espectadores que acabaron enzarzándose en una pelea a golpes a la que pronto acudieron más contendientes de ambos equipos, incluido futbolistas.

En el vídeo que se ha viralizado se aprecia como la pelea grupal acontece incluso en presencia de menores y cada vez suma más gente, hasta el punto que hay jugadores que suben a la grada para liarse al golpes.

El incidente fue reflejado por el árbitro del partido en el acta, que paró el partido, expulsó a dos jugadores del Loreto, si bien no pudo identificar a "todos los participantes".

El Écija ha lamentado los incidentes: "Nos duele que situaciones así ensombrezcan lo que debe ser una fiesta del fútbol. Pedimos disculpas a nuestra afición y a todas las personas que se sintieron decepcionadas o afectadas por lo sucedido". El Loreto por su parte se ha quejado de "insultos, vejaciones, lanzamientos de bebidas e incluso agresiones físicas" y del arbitraje.

El encuentro acabó con remontada del equipo local 2-1.

