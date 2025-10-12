Muere una mujer en los Palacios al atragantarse en un bar mientras desayunaba

El suceso tuvo lugar en la zona del entorno del recinto ferial de Los Palacios

Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo 12 de octubre, al atragantarse mientras desayunaba. El 061 no ha podido hacer nada para salvarla.

Los hechos han sucedido poco antes de las diez de la mañana en un bar situado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja, según el servicio 112 de Emergencias.

El aviso de emergencia entró en el 112 y en él una persona pedía asistencia sanitaria para una señora que se estaba ahogando y tenía problemas para respirar. El 061 acudió al lugar para la asistencia sanitaria, pero no pudo evitar el fallecimiento de la mujer en el mismo bar. También ha intervenido la Policía Local.