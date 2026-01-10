Muere Rosa Bendala a los 77 años, un nombre clave de la izquierda en Sevilla

Rosa Bendala ha fallecido este viernes, 9 de enero, a la edad de 77 años, dejando tras de sí una extensa trayectoria en los ámbitos político, jurídico y sanitario en Andalucía. Nacida en Madrid, su irrupción en la vida pública sevillana se produjo en 1988, cuando sustituyó en el Ayuntamiento de Sevilla al médico Fernando Villamil, quien renunció a su acta de concejal por profundas discrepancias con el cabeza de lista del grupo de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA). Durante su etapa como edil, Bendala afrontó numerosas tensiones internas dentro de la organización, permaneciendo en el consistorio hasta 1995. "Traté de hacer mi trabajo lo mejor que pude y supe", afirmó en una entrevista a Diario de Sevilla en 2011 al rememorar su paso por la Plaza Nueva.

El compromiso político de Rosa Bendala se remonta a los primeros años de la Transición, cuando en 1974 se afilió al Partido Comunista de España (PCE), situándose en la órbita de las fuerzas progresistas del momento. Antes de asumir cargos representativos, ya acumulaba una amplia experiencia profesional como letrada, desempeñando funciones en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Además, fue parte activa en el ya desaparecido Instituto Andaluz de Salud Mental, organismo dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al que regresaría tras su aventura política municipal.

Candidata a la alcaldía de Sevilla en las elecciones municipales de 1991 por IU, Bendala destacó por su defensa de las políticas sociales y urbanísticas, así como por una gestión basada en criterios de igualdad y transparencia. La etapa que va desde 1988 hasta 1995 estuvo marcada por amplios debates internos en la organización, enmarcándose en un periodo de intensa transformación tanto en la ciudad como en la comunidad autónoma andaluza.

Labor institucional

En 1997, Rosa Bendala fue designada directora general de Justicia en la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Manuel Chaves. Ocupó este puesto ilusionada, desempeñando sus funciones con rigor y responsabilidad durante siete años, hasta 2004. Durante este periodo, asumió la organización y coordinación de dos departamentos, contribuyendo en la modernización del servicio público de Justicia, gestión penitenciaria y acceso a la tutela judicial, así como en la implantación de medidas para la protección de los derechos civiles y sociales en Andalucía.

Regreso a la gestión sanitaria

En 2004 Bendala volvió a vincularse profesionalmente al Servicio Andaluz de Salud, en un momento en el que la sanidad andaluza afrontaba importantes retos, como la descentralización de servicios y el desarrollo de nuevos modelos de atención integrados. Desde el SAS, Bendala participó de forma activa en la planificación estratégica y gestión de recursos sanitarios. Su conocimiento previo del sector le permitió impulsar proyectos destinados a mejorar la calidad asistencial y la coordinación entre dispositivos sanitarios y sociales en Andalucía.

Pionera en la incorpación de mujeres a puestos directivos en el sector público

Rosa Bendala fue una de las pioneras en la incorporación de mujeres profesionales a puestos directivos en el sector público andaluz. Su carrera constituye un referente para quienes optan por el servicio público desde perspectivas progresistas y desde la gestión sanitaria. Bendala defendió siempre la importancia del trabajo transversal, el fortalecimiento de los servicios públicos y el acceso universal a la sanidad y justicia.

Entre sus logros más destacados sobresalen la defensa de políticas de igualdad y el impulso a proyectos de modernización institucional tanto en el entorno local como autonómico. Su trayectoria ha sido reconocida por diversas asociaciones profesionales y colectivos ciudadanos, que han valorado especialmente su integridad y compromiso con los valores democráticos surgidos tras la Transición.