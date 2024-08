Muere un sevillano en la República Dominicana al intentar salvar a un joven que se ahogaba

La noticia ha causado conmoción en el mundo de los gimnasios y el culturismo en Sevilla. El pasado 5 de agosto falleció José Ramos Márquez, conocido como Pepe El Chino. "Fue uno de los preparadores físicios pioneros en la ciudad con la creación de uno de los primeros grandes gimnasios, el Big Gym de la calle Sánchez Arjona. En 1980 ya empezó a practicar el culturismo", recuerda su hermano Curro Ramos, que vive en la República Dominicana desde hace 9 años. Precisamante hasta allí se trasladó José para pasar su cumpleaños con su hermano. Una serie de desafortunadas coincidencias hizo que el hombre, de 61 años, perdiera allí la vida.

Según el hermano de la víctima, Pepe fue a practicar parapente con dos jóvenes más (el hijo de su novia y otro compañero más) a Santiago de los Caballeros, pero no pudieron porque, según explicó el hermano los vientos impedían esta actividad. Por esta razón, según explicó, se dirigieron hacia las aguas del Salto de Jimenoa 1 (hay varios). Una vez allí, los testigos explicaron que le preguntaron a una mujer que les cobró 100 pesos por bajar hacia la zona del agua.

Sin cartel de prohibición de baño

El hermano , que acudió hasta el lugar del siniestro, afirmó que no existía ningún cartel que prohibiese el baño a pesar de que las autoridades de la zona le indicaron que no estaba permitido. "La bajada hacia el agua era complicada. El agua no llega más allá de la rodilla pero tiene mucha corriente", adviertió Curro Ramos. Al parecer, una de estas corrientes arrastró a uno de los acompañantes y José Ramos y el otro hombre se lanzaron a rescatarlo. Con la mala suerte que también fueron arrastrados por el agua. La peor parte se la llevó Pepe, que fue lanzado por la corriente contra una roca, que le golpeó en la cabeza, provocándole la pérdida de conocimiento, por lo que se ahogó.

Los hechos ocurrieron el lunes 5 de agosto y el cuerpo del sevillano no se pudo recuperar hasta el miércoles 7. El operativo de recuperación del cuerpo fue coordinado por el coronel del Cuerpo de Bomberos Buena Vista, Pablo Joel Pimentel. En el mismo participaron miembros de la Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencias (COE), de la Policía Nacional, así como magistrada Viviana Mena Paulino, titular de la fiscalía de Jarabacoa.

El hermano del fallecido, Curro Ramos, aún está realizando los trámites para poder repatriar las cenizas de José y poder enterrarlas en el cementerio de Puerto Real en el mismo lugar que su madre, el próximo 23 septiembre. Unos días antes, el 13 de septiembre a las 21:00, está prevista la celebración de un funeral en la parroquia de los Dolores en el Cerro del Águila.