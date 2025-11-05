Muere un trabajador atrapado en una máquina en una siderurgia de Alcalá de Guadaíra

Un trabajador ha muerto este miércoles en un accidente laboral ocurrido en una siderúrgica de Alcalá de Guadaíra. El siniestro ha tenido lugar a las 12:52 en las instalaciones de una empresa ubicada en el polígono Hacienda Dolores. A esa hora, el servicio de emergencias 112 ha recibido una llamada de aviso comunicando que un empleado de la fábrica había quedado atrapado en una máquina, según precisaron fuentes de este departamento.

El 112 activó a los Bomberos, a la Policía Nacional, los servicios sanitarios del 061 y a la Inspección de Trabajo, al tratarse de un accidente laboral. Los sanitarios confirmaron la defunción del trabajador. La comisión judicial se ha desplazado al lugar de los hechos para realizar una primera inspección ocular y ordenar el levantamiento del cadáver, que será trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia.

No ha trascendido la edad ni la identidad del empleado, ni tampoco qué tipo de función estaba desempeñando cuando resultó atrapado por la máquina.