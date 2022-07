La muerte accidental de Toni Calancha

Conmoción en Dos Hermanas por la muerte de Antonio Calancha Marín. El popular personaje público conocido como Toni Calancha, natural de Los Palacios, pero residente en la localidad nazarena, falleció este lunes como consecuencia de una herida provocada por la rotura de una variz, por la que no acudió al hospital y que acabó finalmente con su vida por una pérdida considerable de sangre.

Las alarmas en el municipio saltaron a primera hora de la mañana en los alrededores de la vivienda del conocido artista ubicada en la calle Tajo donde amanecieron este lunes vehículos de Policía y un furgón funerario. Poco después, se confirmaba el fatal desenlace. Según informó ayer el periódico local, Cadena DH, y ha podido confirmar este medio, Calancha, que rozaba los 80 años, se produjo una herida en la pierna el día anterior que, aunque aún se desconoce de qué manera se produjo la misma, fuentes cercanas a la investigación señalan que podría haber producido una disección en una vena o arteria, ya que el propio Toni intento hacerse una torniquete. La pérdida de sangre que habría provocado esa rotura y la decisión de Calancha de no acudir al hospital para ser tratado, se barajan como las primeras hipótesis como causas de la muerte, aunque habrá que esperar el resultado de la autopsia, para la que el cuerpo ya fue trasladado este lunes al instituto anatómico forense.

Antonio Calancha Marín, nació en 1945, en una familia de origen de Los Palacios. Le gustaba el cante y el flamenco, aunque también fue marinero en la armada española. En una entrevista reciente, el pasado abril, en el portal digital El Periódico Nazareno, Calancha narraba parte de su vida menos conocida. Su andadura militar la inició como voluntario con 16 años. Tras la jura de bandera se fue a Cartagena. Según contaba en dicha entrevista, navegó en el Juan Sebastián Elcano y el Malaspina y fue ascendiendo hasta llegar a ser sargento. "Estuve 38 años hasta que un día por poco me matan los marroquíes. Me pegaron un tiro, se me reventó el bazo. También me provocó grietas en el pulmón. Me ingresaron muy grave, tres meses en El Tomillar, pero ya me ves, salí vivo", recoge el medio local.

El sargento Calancha también fue artista. "Desde los 14 años", decía él mismo. Grabó un disco del que vendía las copias a 10 euros e, incluso, contaba en la misma entrevista, hizo una gira por Extremadura y Mallorca. Siempre con un estilo muy personal, con ropas siempre de colores vivos y alegres, por el que también se le conocía como el Colorines, no es extrañar su participación en el programa de televisión Ratones Coloraos que durante años congregó a numerosos personales de la vida pública de la mano de Jesús Quintero. En 2017 se presentó al casting del reality televisivo Gran Hermano, donde no llegó a participar.

Finalmente la muerte le sorprendió de forma accidental este lunes en su propio domicilio. Descanse en Paz.