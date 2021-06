Se multiplica la inversión de las empresas para posicionarse mejor en internet

La pandemia del Covid-19, que sigue estando muy presente en nuestro día a día, ha demostrado que la digitalización de la sociedad es una dinámica que no tiene vuelta atrás. El efecto del confinamiento, los cierres perimetrales y el impulso del teletrabajo se han traducido en cambios de calado a nivel empresarial.

Las organizaciones han tenido que adaptarse de manera acelerada a esta nueva situación y volcar parte de su actividad, si no lo habían hecho ya, hacia el sector online. Esto explica por qué se está elevando tanto la inversión en partidas de marketing digital.

En 2020 el comercio electrónico creció en España más del 20%, según los datos de la revista online Inforetail. Los hábitos de consumo de la población española han cambiado hasta el punto de que el 70% de los ciudadanos ya compra online, según el VII Estudio Anual de Comercio Electrónico de IAB Spain.

A toda esta situación se llega también como último recurso obligado, pues para muchas pymes la única solución era ofrecer servicios online o bien tener que echar el cierre debido a las limitaciones en su actividad.

Estar presentes en internet, diseñar una buena estrategia de marketing digital

El avance en el proceso de vacunación es sin duda una buena noticia para el conjunto del país. Este fenómeno, sumado al fin del estado de alarma y la mejora generalizada en los índices de contagios está sirviendo para que muchos negocios vuelvan a abrir sus puertas, pero la realidad actual no es la misma que hace poco más de un año.

Los cambios en los hábitos de consumo tienen su reflejo en el crecimiento en la inversión digital de muchas empresas, especialmente pymes, para mejorar su presencia en internet, su reputación y su posicionamiento.

Las agencias de marketing online pueden conseguir que una empresa que tiene sus espacios web bien diseñados pase de ser una opción más entre muchas que se promocionan a través de internet, a ser una opción preferencial para los consumidores.

Para ello un elemento muy importante es el posicionamiento web, esto es, la inclusión de mecanismos que permitan a las empresas aparecer entre los primeros lugares de búsqueda cuando los consumidores hacen una búsqueda en internet.

La importancia de las redes sociales como complemento al posicionamiento

La clave dentro del marketing digital es atraer clientes potenciales y, previo a ello, seleccionar bien cuál es el perfil de cliente que buscan las empresas. Existen todo tipo de herramientas para llegar hasta los consumidores. El posicionamiento web, el email marketing y el marketing de contenidos son varias de ellas.

A su vez, todo este ha de estar reforzado con el diseño de espacios web que sean intuitivos, atractivos para el usuario y en los que se sientan cómodos. Del mismo modo, hay que favorecer la interacción entre empresa y clientes, algo que se puede conseguir con buenas comunicaciones a través de mails, hacer partícipes a los consumidores de los productos y las promociones que se ponen en marcha y, por supuesto, las redes sociales.

Hoy en día es prácticamente imposible conocer a una persona, un potencial consumidor, que no esté activo en varias redes sociales. Por este motivo, llegar a los clientes a través de estas plataformas, y sumar a ellas YouTube, es clave para resultar familiar, conocido.

El marketing digital clásico se alimenta del posicionamiento web, que es una fórmula relativamente barata para hacer incrementar las visitas al negocio y aumentar las ventas. Esto se ve reforzado con otras técnicas como las ya comentadas, con especial atención a las redes sociales, pero es conveniente no olvidar que las estrategias de promoción de negocios online no son algo estanco que no evoluciona, sino que se van adaptando a las nuevas realidades.

La personalización en el posicionamiento, la introducción de la inteligencia artificial

Una buena inversión en posicionamiento web es aquella que consigue como resultados mayor generación de interacciones con los clientes, relaciones fieles entre consumidor y empresa, en definitiva, un aumento en las ventas.

Para alcanzar este objetivo es importante adaptar las nuevas herramientas disponibles, como por ejemplo la inteligencia artificial. Eso es justo lo que promueve la agencia Brutal SEO, fundada y liderada por José Cebrián, pionera en el uso de estas técnicas y que persigue como finalidad analizar cada proyecto de manera particularizada y, a partir de ahí, poner en marcha acciones oportunas que tengan como resultado un mejor posicionamiento web.

Apareciendo entre los primeros resultados en los buscadores las empresas logran una mayor visibilidad. La labor de este tipo de agencias online buscan precisamente eso, hacer más atractivos los espacios web de las empresas que las contratan para generar más interés entre los consumidores.

El Covid-19 ha impulsado cambios muy visibles en la sociedad, tanto en los hábitos de consumo como en el modo de relacionarnos. Adaptarse a esta nueva realidad es imprescindible para seguir siendo competitivos a nivel empresarial.