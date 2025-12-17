Muñoz denuncia el deterioro de Sevilla bajo el gobierno de Sanz

Antonio Muñoz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, ha realizado una valoración crítica de la gestión actual del gobierno municipal liderado por José Luis Sanz. Durante un acto, Muñoz subrayó el deterioro en la calidad de vida de la ciudad tras dos años y medio de mandato del Partido Popular, acompañado de representantes vecinales y entidades sociales de distintos barrios.

La intervención del portavoz socialista incidió en la situación que, según su punto de vista, atraviesa la ciudad: "Sevilla no funciona como merece", señaló antes de hacer hincapié en una ausencia de liderazgo municipal y en el retroceso de los servicios básicos. Entre los principales problemas, Muñoz enumeró la limpieza urbana, la congestión de tráfico debido a obras, la dificultad para el acceso a la vivienda y la presión creciente en los servicios públicos.

Preocupación ciudadana ante los servicios públicos y el urbanismo

Muñoz ha puesto especial foco en el déficit de personal destinado a la limpieza de los colegios públicos, alertando sobre el crecimiento de problemas como la presencia de roedores y el incremento de la suciedad en las vías urbanas. En materia de movilidad, el portavoz aludió al impacto de obras que, en su opinión, han provocado congestión en zonas estratégicas y han dificultado aún más los desplazamientos diarios. Estas afirmaciones han resonado en sectores vecinales y en la opinión pública local, donde el asunto de la limpieza ha ocupado un espacio constante en el debate municipal desde comienzos de 2025.

En relación con la vivienda, Muñoz calificó de "escándalo" la gestión de las promociones de Vivienda de Protección Oficial (VPO), argumentando que los precios resultan inasumibles para multitud de familias, particularmente jóvenes. Además, subrayó la falta de una respuesta eficaz a la turistificación y lamentó la ausencia de una política estratégica real para afrontar los retos que, según expresó, enfrenta la ciudad en este ámbito.

Gestión municipal de eventos y políticas sociales

En su comparecencia, el portavoz socialista dedicó espacio a la valoración de la gestión de las Fiestas Mayores y de los eventos internacionales desarrollados recientemente. Criticó la "improvisación" en la planificación y la respuesta insuficiente ante crisis de índole sanitaria, climática y social que han afectado a la ciudad en los últimos años, así como medidas específicas, como la instalación de toldos en la Avenida.

Del lado social, Muñoz lamentó una "enorme involución" en las políticas de igualdad y criticó decisiones como el cierre de la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, relacionando estos cambios con acuerdos políticos recientes. "El problema de Sevilla es que tiene un alcalde ausente, que no pisa los barrios ni escucha a la ciudadanía", destacó. Para el PSOE, la conciliación y el refuerzo de servicios sociales deberían erigirse como ejes prioritarios en la agenda política local.

Propuestas y demandas para el futuro inmediato

Con vistas al final de 2025, Antonio Muñoz reclamó un "proyecto de ciudad serio, realista y ambicioso", así como un cambio de rumbo en la gestión municipal. Considera esencial que el alcalde muestre una mayor presencia y que el Gobierno local retome el contacto directo con los barrios. "Sevilla no está perdida, sólo está esperando un Gobierno y un alcalde a su altura", añadió, poniendo así el foco en la necesidad de recuperar la confianza y el bienestar ciudadano.

El acto finalizó con un gesto simbólico en el que vecinos y vecinas colgaron en un árbol de Navidad deseos prioritarios para Sevilla, reivindicando como esenciales la mejora de la limpieza, el acceso a la vivienda, la movilidad eficiente, servicios públicos de calidad y una ciudad más igualitaria.