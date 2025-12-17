El notario Vicente Soriano García será el nuevo Defensor del Ciudadano de Sevilla

El notario Vicente Soriano García será a partir de mañana Defensor del Ciudadano en sustitución de Rosa Muñoz, que ha presidido la Oficina Municipal de Sugerencias y Reclamaciones durante siete años. Este puesto estaba sin cubrir desde hace más de dos años y medio y es el último que designa el gobierno de José Luis Sanz desde que llegó a la Alcaldía. El departamento se encarga de gestionar las quejas de los sevillanos sobre los servicios municipales y de intermediar entre ellos y el Ayuntamiento para darles solución.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Graduado Social por la Escuela Social de Salamanca, Soriano García cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico, habiendo ejercido como notario durante más de tres décadas.

A lo largo de su carrera profesional, desarrolló su labor notarial en distintas localidades de España, entre ellas Castropol (Asturias), Alba de Tormes (Salamanca), La Bañeza (León), Málaga y Sevilla, acumulando una amplia experiencia en el ejercicio del Derecho notarial en contextos territoriales diversos. Su actividad profesional se extendió desde 1989 hasta febrero de 2025. Su trayectoria se caracteriza por el rigor jurídico, la vocación de servicio público y el profundo conocimiento del ordenamiento legal español.

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Sevilla estará integrada por nueve miembros, en la que serán representados todos los grupos políticos municipales en proporción. A propuesta del grupo popular serán, además de Soriano García, Antonio Luis Cabrera del Rey, Marta Ibarra Morales y Juan Antonio Llamas López. Por el Partido Socialista, Virginia Vega Iglesias, Jesús Fernández Martín y María Dolores Sarria Barba. De Vox, Amable Vicente Lorente, y de Con Podemos-Izquierda Unida, Fernando Coiduras Gete.

La limpieza fue la principal queja recibida por el Defensor del Ciudadano en la última memoria, la del año 2022, en la que Rosa Muñoz repasó los temas que fueron los problemas más importantes de la ciudad. La comisión tramitó 450 expedientes, de los que se terminaron 448. “Hemos querido lograr la cercanía, el diálogo y el respeto a las partes, manteniendo la independencia e imparcialidad, tratando siempre de ser apoyo y acompañamiento activo de los ciudadanos que nos han trasladado su problema”, apuntó la Defensora del Ciudadano.