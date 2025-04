Los músicos callejeros de Sevilla tendrán una ordenanza que regule el lugar y horario de actuación

Los músicos y cantantes que actúan en las calles de Sevilla tendrán una normativa que regule su actividad. Se trata de una propuesta del grupo municipal de Vox que saldrá adelante en el Pleno de este jueves gracias al apoyo del PP. La capital andaluza se suma, así, a otras ciudades españolas que han aprobado ordenanzas similares, como es el caso de Madrid, Barcelona, Cádiz o Málaga. Se pretende, de este modo, otorgar una protección a estos artistas y, por otro, garantizar el derecho al descanso de los vecinos y no perturbar el desarrollo de otros ejercicios profesionales. En Sevilla ya se pretendió llevar a cabo una medida similar en el primer mandato de Juan Espadas, aunque cayó en saco roto. Fue a iniciativa de Adelante Andalucía.

Se han convertido en la melodía sonora de muchas calles. En algunos casos, en un atractivo más. En otros, un "fastidio", según se mire. Se trata de los músicos, cantantes y otros artistas que actúan al aire libre, en plena calle. Del libre albedrío a su regulación. Eso es lo que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Sevilla con el inicio de la tramitación de una ordenanza que proteja dicha actividad, pero que también fije su horario y espacio físico.

La propuesta surge del grupo municipal de Vox, que ya la planteó en la pasada comisión de fiscalización. Ahora la llevará a la sesión plenaria de este jueves, con el siguiente enunciado: "Iniciar la tramitación para elaborar una ordenanza o reglamentación que regule la música y el baile en la calle, contando en su elaboración con la colaboración de los representantes de músicos y artistas, y con cuantos requisitos y especificaciones que técnicamente sean precisos y se indiquen desde el correspondiente servicio que deba tramitarla".

Iniciativa -que contará con el respaldo del PP, por lo que todo apunta a que sea aprobada- con la que se pretende evitar casos recientes en los que estos artistas han sido multados por actuar en enclaves turísticos, como la Plaza de España. Así lo refiere el partido de Santiago Abascal en dicha propuesta. "Hablamos de músicos que llevan ocho años ofreciendo música y baile en la calle, del altísima calidad y que suponen un atractivo innegable para todo el que visite estos enclaves", refiere el grupo municipal en su escrito, en el que añade que en muchos casos se trata de músicos de "otros países" que están formándose en Sevilla y ponen en práctica sus conocimientos en los espectáculos callejeros.

Precedentes en otras ciudades

Para ello, pone de ejemplo lo que ya han hecho otras ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz y Málaga. La capital española fue protagonista el pasado diciembre de una ordenanza que regulaba estas actuaciones en el amplio distrito centro de la ciudad. La mayor novedad era su limitación. Se pasaba de 500 autorizaciones por semestre a un total de 250 por año. De este modo, el gobierno de José Luis Martínez Almeida -un referente en muchos aspectos para el hispalense José Luis Sanz- respondía a las quejas vecinales y de comerciantes por el excesivo número de músicos y cantantes callejeros en las zonas más visitadas de Madrid.

En este caso, se partía de una normativa anterior que ya restringía dicha actividad, especialmente en el uso de amplificadores de sonido: "la alta densidad de ocupación de los espacios públicos aconseja que se revise la citada instrucción, tanto desde la perspectiva del número de autorizaciones, como su frecuencia, así como los espacios que pueden ser utilizados desde un punto de vista medioambiental y de mejora de la convivencia". La alta concentración de turistas en los lugares donde tenían lugar las actuaciones estaba detrás de la nueva limitación.

De esta manera, en las áreas del centro de Madrid donde prevalece el uso terciario (actividad comercial) se permite la música callejera de lunes a domingo, en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. En estas vías se pueden usar instrumentos de percusión, pero no amplificadores. En las áreas residenciales, las actuaciones sólo serán acústicas, de viernes a domingo, con idéntica franja horaria. La normativa de 2024 reducía el número de lugares donde desarrollar tal actividad.

El derecho al descanso

Málaga aprobó en la primavera de 2024 -en vísperas de la Semana Santa- una ordenanza para los artistas callejeros con un fin similar, "dar respuesta a los vecinos y solventar las incidencias detectadas hasta la fecha". Se regulaba su actuación en seis distritos. El que más calles acumulaba, como es lógico, el centro, donde acude la masa de turistas que visitan la capital de la Costa del Sol. También quedó fijado un horario para aquellas vías con proliferación de viviendas. En verano es de 10:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00 y en invierno, de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00. Se intenta garantizar, así, el derecho al descanso de los vecinos.

Otras condiciones de la normativa malagueña: los grupos musicales no deben rebasar los cuatro integrantes, los de baile han de limitarse a diez, el tiempo de ocupación de la vía pública no puede exceder de la hora y media por actuación; y estas actividades no deben coincidir con ninguna que organice el Ayuntamiento, así como fiestas como el Carnaval o la Semana Santa.

Posible tasa

La propuesta de Vox también meciona la posibilidad de que estos artistas abonen una tasa por la actuación en la vía pública, medida que se planteó en la reforma de la normativa que regula esta actividad en Cádiz. Con la llegada de Bruno García a la Alcaldía de la ciudad en 2023, los músicos y cantantes se encontraron con el veto al uso de amplificadores, por lo que propusieron cambiar la ordenanza, que debía recoger los horarios, tiempo de actuación y hasta la posibilidad de pagar un impuesto, que preservara dicha actividad. No es descartable, por tanto, que esta tasa también se incluya en la futura ordenanza sevillana.

No es la primera vez que este asunto sale a la palestra en la política municipal de la ciudad hispalense. En el Pleno de julio de 2017, se aprobó una propuesta de Adelante Andalucía, con el respaldo del PSOE, para crear una mesa de negociación entre las asociaciones callejeras y el Ayuntamiento donde se redactara una ordenanza de esta actividad. Entre los objetivos se encontraba elaborar un mapa de localización para estos artistas y evitar que fueran calificados como "contaminación acústica". Pasaron los años y nada se logró en los dos mandatos socialistas. La iniciativa, ocho año después, ha pasado de un extremo a otro. El fin es el mismo, pero quienes deben tramitarla, sacarla adelante y hacerla cumplir son otros. El reto, el salto cualitativo de los artistas callejeros.