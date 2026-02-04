Nace en Sevilla un certificado que confirma los compromisos corporativos de las empresas

Nace en Sevilla la certifiación Values-Based Company® que verifica si las empresas viven sus valores corporativos. Auditada por la multinacional OCA Global y homologada por Garantía Cámara, la certificación, impulsada por Minzer (grupo BGO), spin-off de la Universidad de Sevilla— mide la coherencia cultural que sostiene prácticas de sostenibilidad, igualdad, compliance, calidad, SST, continuidad o ciberseguridad.

Esta certificación se presenta como una respuesta a un reto frecuente en organizaciones de todos los sectores: certificar sistemas y políticas (ESG, igualdad, ciberseguridad, calidad, continuidad, SST, compliance…) no siempre se traduce en cambios reales. En muchas ocasiones, los sellos acreditan documentación, procesos y controles, pero el riesgo persiste si la cultura diaria no acompaña: hábitos, liderazgo, incentivos y capacidad de reporte y aprendizaje.

En este contexto, Values-Based Company® surge como una certificación centrada en verificar la autenticidad de los valores corporativos y su capacidad para sostener prácticas críticas, aportando una señal verificable para clientes, licitaciones, reporting y cadenas de suministro. La iniciativa cuenta con un elemento diferencial desde el origen: está auditada por OCA Global, multinacional especializada en verificación y auditoría, y homologada por Garantía Cámara, reforzando su reconocimiento como credencial de confianza en el mercado. El impulso local se articula junto a Garantía Cámara/Cámara de Comercio de Sevilla como tercero de referencia en homologación.

La certificación se apoya en el Cultural Fit Assessment Method (CFAM®), una metodología desarrollada a partir de investigación universitaria para medir la cultura organizacional y convertir los valores en indicadores comparables. El método fue creado en el entorno del grupo de investigación liderado por el catedrático Antonio Leal Rodríguez y el profesor Carlos Sanchís Pedregosa, y posteriormente escalado al mercado a través de Minzer, spin-off de la Universidad de Sevilla.

Minzer forma parte del grupo BGO, liderado por Manuel Terriza, que impulsa la iniciativa para ofrecer al tejido empresarial una herramienta práctica y medible orientada a demostrar coherencia cultural con impacto directo en negocio, riesgo y reputación. La certificación evalúa si los valores corporativos se reflejan de forma consistente en el comportamiento real de la organización y si esa coherencia cultural apoya la implantación efectiva de prácticas clave: sostenibilidad, igualdad, compliance, calidad, seguridad y salud en el trabajo, continuidad o ciberseguridad, entre otras. El objetivo es reducir la brecha entre “cumplir en papel” y “cumplir en la práctica”, ayudando a que los estándares se sostengan en el tiempo y disminuyan riesgos.

La certificación ya cuenta con casos en el tejido empresarial local, como MP Ascensores y El Milagrito, y también con organizaciones internacionales como el Metro de Santiago de Chile y el Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica, reflejando su aplicabilidad en sectores diversos y entornos operativos complejos.