Nace en Sevilla un certificado que confirma los compromisos corporativos de las empresas

La base científica del proceso se sitúa en la Universidad de Sevilla con el impulso empresarial del grupo BGO, liderado por Manuel Terriza
Nace en Sevilla la certifiación Values-Based Company® que verifica si las empresas viven sus valores corporativos. Auditada por la multinacional OCA Global y homologada por Garantía Cámara, la certificación, impulsada por Minzer (grupo BGO), spin-off de la Universidad de Sevilla— mide la coherencia cultural que sostiene prácticas de sostenibilidad, igualdad, compliance, calidad, SST, continuidad o ciberseguridad.
Esta certificación se presenta como una respuesta a un reto frecuente en organizaciones de todos los sectores: certificar sistemas y políticas (ESG, igualdad, ciberseguridad, calidad, continuidad, SST, compliance…) no siempre se traduce en cambios reales. En muchas ocasiones, los sellos acreditan documentación, procesos y controles, pero el riesgo persiste si la cultura diaria no acompaña: hábitos, liderazgo, incentivos y capacidad de reporte y aprendizaje.
En este contexto, Values-Based Company® surge como una certificación centrada en verificar la autenticidad de los valores corporativos y su capacidad para sostener prácticas críticas, aportando una señal verificable para clientes, licitaciones, reporting y cadenas de suministro. La iniciativa cuenta con un elemento diferencial desde el origen: está auditada por OCA Global, multinacional especializada en verificación y auditoría, y homologada por Garantía Cámara, reforzando su reconocimiento como credencial de confianza en el mercado. El impulso local se articula junto a Garantía Cámara/Cámara de Comercio de Sevilla como tercero de referencia en homologación.
La certificación se apoya en el Cultural Fit Assessment Method (CFAM®), una metodología desarrollada a partir de investigación universitaria para medir la cultura organizacional y convertir los valores en indicadores comparables. El método fue creado en el entorno del grupo de investigación liderado por el catedrático Antonio Leal Rodríguez y el profesor Carlos Sanchís Pedregosa, y posteriormente escalado al mercado a través de Minzer, spin-off de la Universidad de Sevilla.
Minzer forma parte del grupo BGO, liderado por Manuel Terriza, que impulsa la iniciativa para ofrecer al tejido empresarial una herramienta práctica y medible orientada a demostrar coherencia cultural con impacto directo en negocio, riesgo y reputación. La certificación evalúa si los valores corporativos se reflejan de forma consistente en el comportamiento real de la organización y si esa coherencia cultural apoya la implantación efectiva de prácticas clave: sostenibilidad, igualdad, compliance, calidad, seguridad y salud en el trabajo, continuidad o ciberseguridad, entre otras. El objetivo es reducir la brecha entre “cumplir en papel” y “cumplir en la práctica”, ayudando a que los estándares se sostengan en el tiempo y disminuyan riesgos.
La certificación ya cuenta con casos en el tejido empresarial local, como MP Ascensores y El Milagrito, y también con organizaciones internacionales como el Metro de Santiago de Chile y el Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica, reflejando su aplicabilidad en sectores diversos y entornos operativos complejos.
