Nace en Sevilla una iniciativa para retrasar el primer móvil hasta los 14 años

La preocupación por los efectos del uso temprano de los teléfonos móviles ha llevado a un grupo de familias del colegio Sagrado Corazón de Sevilla, conocido como Las Esclavas, a lanzar una iniciativa pionera en Sevilla para retrasar la entrega del primer teléfono móvil hasta los 14 años, tan usual como regalo cuando llega la Primera Comunión. El objetivo no es otro que proteger la salud mental, emocional y social de los menores y promover un uso más responsable de la tecnología sin demonizar una herramienta que los niños incoporarán en su vida en pocos años.

Puedes descargar aquí el compromiso para adherirte.

"¿Soy el único que no tiene móvil?"

El movimiento nace “de las conversaciones entre padres de niños de entre 10 y 11 años del colegio”, explica Francisco de la Cerca, impulsor de la iniciativa y pediatra del Hospital Universitario Virgen del Rocío: “Unos cuantas familias, junto con Mariola Alex Sánchez, que es enfermera del centro de salud de Marqués de Paradas, vimos que no bastaba con debatirlo: había que dar un paso más”. De este modo, inspirados en experiencias similares en el País Vasco y Cataluña, decidieron poner negro sobre blanco y dar luz verde al movimiento. "Esto puede ser una herramienta útil para las familias. y para ayudarnos entre todos a sostener el discurso con nuestros hijos cuando nos dicen ‘soy el único de grupo que no tiene móvil’”, apunta De la Cerda.

La acogida, cuentan, “ha sido muy positiva con más de 70 firmas adheridas en las primeras 24 horas”, dado que “no se trata de demonizar la tecnología, sino de retrasarla hasta una edad con más madurez. Hay alternativas: relojes inteligentes o teléfonos sin datos”, subraya. Asimismo, como sanitarios, ambos observan a diario las consecuencias del uso precoz: “Los niños no desconectan y eso repercute en su salud mental”, advierten. “Hace unos años el móvil era el regalo estrella de la comunión y estoy convencido de que eso está cambiando, y dentro de pocos años veremos una locura regalar un móvil con 9 años”, explica de la Cerda.

Cinco horas al día frente a la pantalla

El lector que se haya sorprendido con la edad tope propuesta ha de saber que cuatro de cada diez adolescentes en Sevilla (36,2%) hace un uso adictivo del teléfono móvil —al igual que muchos adultos— con una media diaria de cinco horas frente a la pantalla en el año 2024. La mayoría lo emplea para el ocio: ver vídeos en YouTube, chatear por WhatsApp o sumergirse en el schroll infinito de redes como TikTok e Instagram, convertidas en los últimos años en su principal ventana al mundo. Se trata de las conclusiones de un estudio del inspector de Educación Samuel Crespo, elaborado durante seis años con una muestra de 2.400 estudiantes de centros públicos, privados y concertados de Sevilla.

De este modo, y para hacer frente a las consecuencias que pueden tener estos datos, el acuerdo influye medidas como ofrecer alternativas seguras de comunicación, por ejemplo, relojes con llamadas o teléfonos básicos, y fomentar el uso responsable y supervisado de la tecnología a través de ordenadores o tablets con control parental. Además, las familias se comprometen a revisar el pacto cada curso escolar y compartir recursos e información para reforzar la iniciativa. “Cuando las familias avanzan unidas, los niños sienten menos presión social y es más fácil educar en un uso saludable de la tecnología”, detalla el documento.

Descarga aquí el compromiso para adherirte, o ponte en contacto con el movimiento a través del correo electrónico:familiasfrentealmovil.cscs@gmail.com