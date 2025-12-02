La NASA selecciona a estudiantes de Sevilla por su revolucionario sistema de reciclaje para Marte

Un equipo de estudiantes de la Universidad de Sevilla ha logrado posicionarse entre los 50 finalistas del prestigioso programa Space Apps Challenge de la NASA, considerado el hackatón de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas más importante a nivel mundial. El grupo, denominado FyCUS, ha sido reconocido por su innovador proyecto de gestión de residuos para futuras misiones tripuladas a Marte, superando a más de 18.860 equipos procedentes de 152 países diferentes, según confirmó ayer la organización española del evento.

El equipo andaluz, formado por Fuente Miquel Pozo, Jorge Mallado Rodríguez, Marta Pavón Núñez, Francisco José Osuna Ruiz, Ángela Cuéllar y Rafael Pérez Salvatierra, ha desarrollado una solución sostenible para el reciclaje en el planeta rojo que transforma los desechos poliméricos generados por los astronautas en materiales de construcción. Este logro no solo representa un avance significativo para la exploración espacial, sino que también pone de manifiesto el talento científico emergente en Andalucía, consolidando la posición de España en el sector aeroespacial internacional.

La propuesta de FyCUS aborda uno de los mayores desafíos logísticos de las misiones espaciales de larga duración: la gestión eficiente de los recursos limitados disponibles. Su sistema permite aprovechar los residuos inevitables de la misión para crear materiales útiles, reduciendo la necesidad de transportar suministros adicionales desde la Tierra y avanzando hacia un modelo de exploración espacial más autosuficiente.

Un sistema biológico para reciclar en Marte

La innovación propuesta por los universitarios sevillanos funciona como una pequeña "fábrica biológica" que utiliza bacterias para descomponer los residuos poliméricos generados por la tripulación. El sistema integra regolito marciano (el suelo superficial del planeta rojo) que proporciona estructura, y hongos miceliares que actúan como aglutinante natural, creando una mezcla que posteriormente se endurece gracias a la radiación ultravioleta natural de Marte.

El resultado final es un material aislante y resistente, idóneo para la construcción y protección de infraestructuras en el hostil ambiente marciano. Esta solución no solo aprovecha los recursos disponibles in situ, sino que también representa un enfoque sostenible para la exploración espacial, alineándose con los objetivos de la NASA de desarrollar tecnologías que minimicen la huella ambiental de las misiones interplanetarias.

"Este material reduce significativamente la dependencia de envíos desde la Tierra, lo que supone un ahorro económico considerable y una mayor autonomía para las misiones de larga duración", explicaron desde la organización del certamen. Cada kilogramo transportado al espacio tiene un coste aproximado de 54.000€, por lo que cualquier solución que permita reutilizar materiales existentes supone un avance estratégico para las agencias espaciales.

El talento andaluz en el panorama espacial internacional

El éxito del equipo FyCUS no es casualidad. El hackatón en Sevilla contó con el respaldo de importantes instituciones como la Junta de Andalucía, Andalucía Emprende, la Agencia Espacial Española, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Loyola Andalucía y el Centro Nacional de Aceleradores, creando un ecosistema favorable para el desarrollo de proyectos innovadores con proyección internacional.

Daniel Escacena, director general de Andalucía Emprende, ha destacado que este reconocimiento es una "muestra del enorme talento que existe en Andalucía y del impacto que tiene cuando se le ofrecen oportunidades para crecer". Asimismo, ha subrayado que la comunidad andaluza está preparada para liderar iniciativas innovadoras con proyección global, consolidándose como un referente en el sector aeroespacial.

La participación española en el 'Space Apps Challenge' de 2025 ha marcado un récord histórico, con seis ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Murcia y Bilbao) compitiendo simultáneamente con otras 485 sedes internacionales. En total, más de 800 participantes españoles presentaron sus propuestas en este evento global, demostrando el creciente interés por la innovación espacial en nuestro país.

El 'Space Apps Challenge' de la NASA

El 'Space Apps Challenge' es considerado el hackatón de ciencia y tecnología más grande del mundo. Organizado anualmente por la NASA desde 2012, este evento internacional reúne a mentes creativas para desarrollar soluciones innovadoras a problemas reales relacionados con la exploración espacial y el desarrollo sostenible tanto en la Tierra como en otros planetas.

A lo largo de sus 13 años de historia, el certamen ha ganado prestigio y relevancia, convirtiéndose en una plataforma esencial para la identificación y promoción del talento en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El formato de competición intensiva permite a estudiantes y profesionales demostrar sus habilidades para resolver desafíos complejos relacionados con la ciencia y exploración espacial.

Para la edición de 2025, la NASA propuso retos específicos relacionados con la sostenibilidad, el aprovechamiento de recursos y la habitabilidad en entornos extraterrestres, áreas en las que el proyecto de los estudiantes sevillanos ha destacado notablemente.

Futuras aplicaciones del proyecto en la Tierra

Aunque desarrollada para el contexto marciano, la tecnología propuesta por el equipo FyCUS podría tener aplicaciones significativas en la Tierra. Los sistemas de reciclaje biológico que convierten residuos en materiales de construcción podrían implementarse en zonas remotas o con problemas de gestión de residuos, contribuyendo a la economía circular y la sostenibilidad ambiental.

Expertos en ingeniería ambiental han señalado que estos procesos, una vez adaptados a las condiciones terrestres, podrían representar una alternativa viable a los actuales métodos de reciclaje de plásticos, especialmente en regiones con limitado acceso a infraestructuras industriales convencionales.

Los seis integrantes del equipo sevillano continúan perfeccionando su proyecto, con miras a desarrollar un prototipo funcional que pueda ser probado en condiciones simuladas de Marte. Su trabajo ha captado ya la atención de varias empresas del sector aeroespacial interesadas en colaborar en el desarrollo de esta tecnología.

¿Cómo funciona el sistema de reciclaje para Marte?

El innovador sistema desarrollado por los estudiantes sevillanos se basa en un proceso de tres fases principales. En la primera etapa, las bacterias específicamente seleccionadas descomponen los residuos poliméricos (principalmente plásticos) generados por los astronautas. Estas bacterias han sido modificadas para optimizar su funcionamiento en las condiciones extremas de temperatura y presión de Marte.

En la segunda fase, el material degradado se mezcla con regolito marciano, que aporta estructura mineral al compuesto. Este regolito, abundante en la superficie del planeta rojo, está compuesto principalmente por óxidos de hierro, silicatos y otros minerales que proporcionan resistencia al material final.

Finalmente, se incorporan hongos miceliares que actúan como un aglutinante biológico natural, creando una red tridimensional que cohesiona todos los componentes. La mezcla resultante se expone a la radiación ultravioleta natural de Marte, que cataliza reacciones químicas que endurecen el material, convirtiéndolo en bloques sólidos aptos para la construcción.