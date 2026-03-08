“No podemos dar ni un paso atrás”: Sevilla sale a la calle con dos manifestaciones por el 8M

Las calles de Sevilla han vuelto a teñirse de morado este 8 de marzo en una jornada de reivindicación feminista que, un año más, se ha celebrado por partida doble. Mientras la manifestación la Asamblea Feminista Unitaria comenzó a las 12:00 desde Torre Sevilla con destino a Plaza Nueva, el movimiento feminista de Sevilla hizo lo propio desde Plaza Nueva para llegar a la Alameda de Hércules. Y si a la primera se sumaron organizaciones como Amama, los sindicatos CCOO y UGT, además de formaciones como IU y Podemos; la segunda ha contado con el respaldo de varias asociaciones de mujeres y formaciones políticas como el PSOE.

En una mañana que pronosticaba lluvia pero ha lucido calurosa, familias completas, grupos de amigos y mujeres veteranas han compartido espacio compartiendo lemas que se han convertido en símbolos del 8M. No han faltado los mensajes escritos a rotulador sobre cartón en los que se podía leer Sexo sin deseo es violación o Yo no muero, a mí me matan. Recordatorios de que la violencia machista sigue siendo una herida abierta.

"Hoy la lucha es concreta y deberíamos estar unidas"

Entre quienes marchaban hacia la Alameda de Hércules estaba Teresa Morales, que ha apelado a la responsabilidad colectiva: "Las mujeres que tenemos el privilegio de ser libres tenemos que seguir luchando por los derechos que nos quedan por conquistar". La joven ha hecho referencia a las dos manifestaciones convocadas y ha recalcado que "las divisiones siempre debilitan... hoy la lucha es concreta y deberíamos estar todas unidas". El fin de la violencia de género, la igualdad salarial, el reparto del cuidado y la denuncia contra el machismo son algunas de las cuestiones que se han puesto sobre hoy sobre la mesa y que deberían seguir siendo objeto de debate los 364 días restantes.

Las imágenes de la Manifestación del 8M en Sevilla / Juan Carlos M Sainz

Una mañana llena de familias

La presencia de menores sobre los hombros de sus padres o caminando con sus madres han vuelto a ser las estampas más significativas de la jornada. Carmen Jiménez acudió con sus marido y sus dos hijos, mellizos de cuatro años, porque "en mi casa siempre se ha reflejado la lucha y siempre me han hablado de política", ha apuntado y ha hecho hincapié en la importancia de "inculcarles desde pequeños" que "como no nos preocupemos, igual que hemos ganado los derechos también los podemos perder".

"Es importante visibilizar la lucha de la mujer gitana"

La movilización también ha servido para amplificar voces que reclaman un feminismo más inclusivo. Carmen Silva, portavoz de la asociación Fakali, ha subrayado la necesidad de mostrar todas las realidades dentro del movimiento: "Es importante visibilizar la lucha por los derechos de la mujer gitana. En la lucha feminista se tiene que incluir a las mujeres, ya sea por diferencias raciales, de origen o de ideología, para conseguir la igualdad". En este línea, Silva ha manifestado que "estamos corriendo por tiempos complicados en los que la extrema derecha está ganando territorio y las mujeres somos las perjudicadas. Nos tenemos que unir para no dar ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso".

Las imágenes de la Manifestación del 8M en Sevilla / Juan Carlos M Sainz

"No es un día de fiesta, es un día de reivindicación"

La mirada histórica la ha aportado Trinidad Camacho, portavoz de la Comisión 8M Sevilla, quien ha recordado el origen reivindicativo de la fecha. "Este día se fijó para conmemorar a las mujeres que fueron quemadas en una fábrica textil y para seguir reivindicando los derechos que nunca hemos tenido plenamente: igualdad real, paridad real, igual salario por igual trabajo y el fin de la violencia machista", ha afirmado recalcando que "no es un día de fiesta, es un día de reivindicación. Hoy ponemos más intensidad, pero tenemos que luchar todos los días de nuestras vidas".

Las imágenes de la Manifestación del 8M en Sevilla / Juan Carlos M Sainz

Camacho, con años de implicación en el movimiento, también ha reflexionado sobre la evolución de la movilización y el papel de las nuevas generaciones. A su juicio, la desinformación en redes sociales está condicionando la percepción del feminismo entre la juventud. “Hay muchos bulos y mucha agresión. En las casas se habla poco de estos temas y si en tu familia no te explican lo que costó conseguir derechos es fácil dar pasos atrás”, ha advertido.

Frente a quienes identifican el feminismo como confrontación, la portavoz ha insistido en el mensaje central del movimiento: "El feminismo es igualdad real entre hombres y mujeres. Si la sociedad no camina en la misma dirección, nunca la habrá".

Mientras una manifestación ha avanzado por el centro de la ciudad, la otra ha recorrido distintos puntos de Sevilla con su propio itinerario y consignas. Sin cruzarse. Dos marchas para un mismo 8M que ha vuelto a demostrar que la calle sigue siendo el principal altavoz de las reivindicaciones feministas, incluso en tiempos de división.