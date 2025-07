Una noche de alto nivel y de moderación hasta en el calor

Un ambiente exquisito, cuidado al detalle, con la mesura tan difícil de conseguir en la era de los excesos, con intervenciones finas actuales y frescas. La presentación del Anuario Joly, esa herramienta de trabajo que elabora desde hace 23 años el catedrático Curro Ferraro, evoluciona cada vez más hacia el formato de un foro de análisis, pensamiento y prospectivas de futuro. Cuando coinciden cuatro intervenciones de alto interés, el formato adquiere un nivel a la altura de las grandes citas como el foro La Toja, ese espacio para el diálogo y la defensa de la democracia en el marco Atlántico. Imagínense ese foro, pero en Andalucía, un acto que supone un lujo en pleno centro de Sevilla y que cada vez genera más expectación, habida cuenta del interés generalizado por asistir que muestra la clase política y empresarial de la ciudad. El deseable tono moderado no restó contundencia a los mensajes. La moderación fue una marca de la noche. La presentación contó con la alegre y dinámica soltura de Magdalena Trillo y con un calor muy apaciguado, lo que perfeccionó una cita libre del sopor que lastra tantos actos de la Sevilla de las ocho de la tarde. El público pudo disfrutar de verdaderas radiografías de la actualidad, oír mensajes basados en datos, atender a pronósticos y hasta sonreír con momentos para ese buen humor siempre saludable.

Frente al sectarismo simplificador, la libertad de prensa. Frente a las autocracias y la manipulación de la verdad que ejerce el populismo, más libertad de prensa. Para proteger a los gobernados, mucha libertad de prensa. No hay mejor receta en estos tiempos convulsos, como proclamó el presidente del Grupo Joly, José Joly. Frente a un contexto nacional sin presupuestos, de inestabilidad y a punto de que el Estado entregue el cien por cien de los impuestos a Cataluña, la vía andaluza, el modelo del Sur, el ejemplo de estabilidad de un gobierno sin sobresaltos que genera confianza en el empresariado, como destacó el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

En el Salón Real del Hotel Alfonso XIII, varios miembros del Gobierno andaluz: Antonio Sanz, Patricia del Pozo, José Antonio Nieto y Jorge Paradela. Varios socialistas: el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el líder de la oposición en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz. Un saludo especial dedicó el presidente andaluz a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, de la que Moreno elogió los proyectos económicos que potenciarán su ciudad en poco tiempo. Del gobierno local, la teniente de alcalde Minerva Salas. Varios políticos veteranos que siguen la actualidad como el ex consejero Rogelio Velasco, y el empresario Miguel Ángel Arredonda, que fuera diputado nacional cuando la intentona golpista del 23-F . Un auditorio de calidad donde apareció la primera presidenta de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, María del Amor Albert; el secretario general del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores, el catedrático José Ignacio Castillo o el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón.

Era un público plural, idóneo, con las caras de siempre y otras más novedosas, para que el presidente Moreno confirmara que Andalucía está dispuesta a liderar la lucha contra el despropósito de la financiación singular para Cataluña. Runrún en el salón. No queda otra, es el tiempo de un paso al frente con determinación.

Moreno también generó sonrisas cuando saludó con especial afecto al secretario general de la UGT. El humor es un lubricante que nunca se debe perder en la vida pública. Refirió las manifestaciones que el sindicato monta, pancartas en mano, ante el Palacio de San Telmo. Los políticos, claro, deben respetar la libertad de crítica con especial escrúpulo. Deben estar convencidos de que encajar la labor escrutadora de la prensa es uno de los factores fundamentales del juego democrático. Pero hay dirigentes públicos que no están a la altura de su papel institucional. Siempre ha habido y habrá perfiles pequeños. Pero de todo eso se dan cuenta los "ciudadanos avezados", como precisó José Joly. Y si no se aceptan ni digieren esas reglas elementales de la democracia, se toma nota de las ausencias que delatan y retratan en un salón lleno a reventar. Más runrún en el salón. Pero todo, con estilo, con moderación, con la serenidad que tiene quien se sabe en la casilla de la certeza. Y, por supuesto, con la colaboración fundamental de Teléfonica, representada ayer por el director Territorial Sur, Joaquín Segovia. Sin Telefónica no habría paraíso del Anuario

Andalucía alcanza ya la vigesimotercera edición del Anuario Joly, un clásico con una presentación que evoluciona hacia una finura y un nivel que generam sello propio para un producto en papel que sirve de manual de urgencia, de entretenimiento formativo, de rigor en las diversas parcelas que marcan la vida de una región con casi nueve millones de habitantes. El Anuario se hojea más que se lee, dice Ferraro. Tal vez se así. Lo importante es saber que está ahí, como un asidero en momentos de dudas.