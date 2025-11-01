La noche de Halloween transcurre con calma en Sevilla sin incidencias destacables

El operativo municipal especial de seguridad desplegado durante los días previos y la noche de Halloween en Sevilla se ha cerrado con un balance positivo, según ha informado el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores. A lo largo de la noche, el Centro de Control gestionó un total de 225 sucesos, la mayoría relacionados con ruidos y molestias vecinales, y se realizaron 15 inspecciones en establecimientos de ocio, donde, según fuentes municipales, "se constató una mejora general en las condiciones de seguridad respecto al año anterior".

El dispositivo, que se enmarca dentro de la campaña municipal de prevención y control del ocio nocturno, permitió además localizar fiestas irregulares y concentraciones de jóvenes gracias a la monitorización de redes sociales, una herramienta que se ha consolidado en la labor preventiva de la Policía Local. Como resultado de las actuaciones, se produjeron tres desalojos, dos precintos y una clausura de locales por incumplimientos.

Asimismo, los agentes realizaron 143 controles de alcoholemia itinerantes en diferentes puntos de la ciudad, que se saldaron con ocho positivos, de los cuales cuatro conllevan responsabilidad penal.

Durante los días previos al operativo se efectuaron numerosas inspecciones para que los establecimientos pudieran subsanar los defectos detectados. Paralelamente, los Agentes Tutores continuaron con sus charlas preventivas en centros escolares, con el objetivo de seguir concienciando a los más jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y la convivencia ciudadana.

El delegado de Seguridad Ciudadana destacó que, "como en los dos años anteriores, el refuerzo de seguridad ha funcionado con éxito". Flores subrayó también "el amplio dispositivo de ocio desplegado de manera preventiva en una decena de ubicaciones de la ciudad", lo que permitió anticipar y minimizar posibles incidentes.

Finalmente, el responsable municipal quiso agradecer la implicación de los bomberos y de la Policía Local, especialmente "en una semana complicada en la que ambos cuerpos se han volcado en restablecer la normalidad en la ciudad tras las intensas precipitaciones".

Por su parte, tampoco se registraron actuaciones de consideración por parte de otros cuerpos de seguridad. Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tuvieron que intervenir en incidentes relevantes, y el servicio de emergencias 112 apenas recibió avisos, ninguno de ellos de carácter grave o que requiriera actuación urgente. La coordinación entre los distintos cuerpos y el dispositivo preventivo desplegado por el Ayuntamiento contribuyeron a que la jornada transcurriera con absoluta normalidad.