La nueva estafa de la que alerta la Guardia Civil: "Entrega suspendida porque su pedido no tiene número de casa"

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia sobre una nueva campaña de smishing que está afectando a usuarios de toda España y Sevilla no escapa a esa tendencia. Según han denunciado en este medio, son ya muchos los sevillanos a los que los ciberdelincuentes han enviado mensajes de texto haciéndose pasar por empresas de paquetería, informando de problemas con la entrega de un paquete por la supuesta falta del número de casa. Los SMS incluyen mensajes como: "La entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene número de casa. Revise y complete los datos de su domicilio lo antes posible" o "Se requiere firma. Gestione su entrega".

El objetivo de estos mensajes es que las víctimas accedan a un enlace fraudulento e introduzcan sus datos personales y bancarios. Una vez dentro, se les pide seleccionar una franja horaria para la entrega y actualizar información personal, dejando así sus datos al alcance de los estafadores.

La Guardia Civil insiste en el mensaje #NoPiques y recuerda que las empresas de paquetería nunca solicitan información sensible ni pagos a través de SMS. Si has recibido uno de estos mensajes y no has pinchado en el enlace, lo recomendable es reportarlo, borrarlo y bloquear al remitente.

En caso de haber introducido datos personales o bancarios, es fundamental contactar de inmediato con el banco para bloquear tarjetas y movimientos sospechosos, recopilar todas las evidencias del fraude y presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se recomienda comprobar periódicamente si la información personal aparece en Internet y solicitar su eliminación si es necesario.

Los ciudadanos pueden contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, llamando al 017, donde expertos orientan sobre cómo actuar frente a este tipo de estafas. Las autoridades recuerdan la importancia de verificar siempre cualquier notificación a través de fuentes oficiales antes de facilitar cualquier dato personal o bancario.