La nueva ley de vivienda refuerza el papel de los administradores de fincas

La nueva Ley de Vivienda de Andalucía marca un antes y un después en la regulación del sector residencial al reconocer de forma expresa el papel esencial de los administradores de fincas en la protección de los derechos de los propietarios y de las comunidades de vecinos. La norma, publicada el pasado 24 de diciembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sitúa a estos profesionales como una figura clave para garantizar una gestión eficaz, responsable y conforme a la legalidad vigente.

La Ley 5/2025, de 16 de diciembre, dedica un capítulo específico a los administradores de fincas, reforzando su consideración como profesionales especializados que desarrollan de manera habitual y retribuida funciones de administración, gestión y asesoramiento en el ámbito de los inmuebles de uso residencial. Este reconocimiento normativo supone un respaldo claro a una profesión que desempeña un papel fundamental en el correcto funcionamiento de miles de comunidades de propietarios en Andalucía.

Uno de los elementos más destacados de la nueva regulación es la exigencia de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad. La ley subraya la necesidad de que los administradores de fincas cuenten con la formación adecuada y cumplan con todas las condiciones legales y reglamentarias aplicables, lo que contribuye a reforzar la seguridad jurídica y a combatir el intrusismo profesional. En este contexto, la figura del Administrador de Fincas Colegiado se consolida como la opción que ofrece mayores garantías a propietarios y vecinos.

La norma también pone el acento en los principios que deben guiar la actuación profesional de los Administradores de Fincas, como la diligencia, la eficacia, la responsabilidad y la independencia, así como el respeto a los códigos éticos del sector. Todo ello con una especial atención a la defensa de los derechos de los consumidores.

El presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas Colegiados, Manuel Jiménez Caro valora muy positivamente este reconocimiento legal, “que refuerza el papel del administrador de fincas como aliado estratégico de los propietarios, garante del cumplimiento normativo y pieza clave para una gestión transparente, profesional y eficiente de las comunidades de vecinos”.