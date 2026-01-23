Así es la nueva promoción de viviendas en Entrenúcleos con precios desde 218.800 euros

El barrio de Entrenúcleos continúa consolidándose como uno de los principales focos residenciales del área metropolitana de Sevilla con la llegada de una nueva promoción inmobiliaria. AEDAS Homes ha iniciado la construcción de Elvenia, un conjunto residencial que ya se encuentra en fase de comercialización y que suma más de un centenar de viviendas en altura a la oferta de la zona.

En concreto, Elvenia estará formada por 107 viviendas, entre las que se incluyen áticos y bajos con jardín, con precios que parten desde 218.800 euros, incluyendo garaje y trastero. La promoción ofrece pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, distribuidos en tres torres de arquitectura contemporánea que alcanzan hasta nueve plantas de altura, dos de ellas conectadas en las plantas primera y segunda. Las viviendas cuentan con superficies desde 68,14 metros cuadrados.

La promoción Elvenia en Entrenúcleos, Dos Hermanas. / AEDAS HOMES

El proyecto apuesta por unas amplias zonas comunes, que incluyen piscinas para adultos y niños, espacios ajardinados, zona de juegos infantiles y una sala multiusos, pensadas para favorecer la vida en comunidad.

Todas las viviendas disponen de terraza, presentan una elevada luminosidad y se entregan con armarios empotrados y cocinas equipadas.

Desde AEDAS Homes destacan que Elvenia responde a un perfil de demanda muy amplio. Según la promotora, se trata de un producto especialmente atractivo para parejas jóvenes y familias en crecimiento, aunque también despierta interés entre personas que viven solas e inversores. La previsión es que las primeras entregas de viviendas tengan lugar durante la primera mitad de 2028.

Con esta nueva promoción, Elvenia se convierte en la novena actuación de AEDAS Homes en Entrenúcleos, tras Eris I y II, Portia I y II y Elara I y II —ya entregadas y con las últimas unidades disponibles—, además de Elara III y Enea, actualmente en construcción.

En total, la promotora ha impulsado más de 450 viviendas en este ámbito, incluidas las 107 de Elvenia, y ya ha entregado más de 250. Además, está previsto que próximamente salga al mercado Elina, una promoción compuesta por 28 viviendas pareadas y adosadas.