Nuevas VPO en el Parque Alcosa de Sevilla: ¿cómo van a ser y qué requisitos hay que cumplir para acceder a ellas?

Este miércoles se ha colocado la primera piedra de las nuevas viviendas de protección oficial (VPO), situadas en el Parque Alcosa de Sevilla. Con este acto simbólico, continúa la expansión imobiliaria a precios asequibles para facilitar el acceso de todas las personas. En esta ocasión, la oferta se concentra en la promoción Residencial Algodonera y los Alojamientos Barqueta.

Las dos iniciativas han recibido un fuerte impulso económico, sumando 6,8 millones de euros en ayudas, lo que supone la mitad del coste global de la obra. A esto hay que añadir 8 millones procedentes del Plan de Recuperación y del Plan Estatal de Vivienda, según los datos facilitados por el Gobierno. En cuanto a la inversión total, asciende a más de 11,5 millones de euros en el caso del Residencial Algodonera; y a 874.271,81 euros si nos referimos a los alojamientos de La Barqueta. De todo este dinero, el 66,7% procede de ayuda estatal.

¿Cómo son las nuevas VPO del Parque Alcosa y La Barqueta?

El complejo Residencial Algodonera, situado en el Parque Alcosa de Sevilla, ofrecerá un total de 84 viviendas protegidas en régimen de alquiler. La superficie útil oscilará entre los 60 y los 70 metros cuadrados; y se ha establecido un precio máximo de 8 euros por metro cuadrado. Esto supone un coste de arrendamiento en torno a los 300 y los 550 euros.

Además, de acuerdo con Emvisesa, "su calificación energética A-A se traduce en un importante ahorro de consumo de energía y menor impacto en el medioambiente". Todo ello, "gracias al compromiso de Sevilla con el uso de las energías renovables, como la solar fotovoltaica y la aerotermia", además de avanzados sistemas de aislamiento térmico y acústico. Las obras, ya en marcha, esperan su conclusión a finales de 2026.

Por su parte, los alojamientos de La Barqueta, representan una promición de ocho alojamientos dobles temporales protegidos, de nuevo, en régimen de alquiler. Situados en pleno Paseo del Rey Juan Carlos I, a orillas del Guadalquivir, estas viviendas contarán con una superficie media aproximada de 50 metros cuadrados y un precio de 7 euros por cada metro cuadrado. También incluyen calificación energética A-A y se prevé la finalización de las obras para el próximo año.

¿Cómo acceder a las nuevas VPO de Sevilla?

"No se trata solo de construir edificios. Se trata de levantar hogares. Lugares donde familias, jóvenes y mayores puedan desarrollar su vida con dignidad, con estabilidad y con ilusión", expresó el alcalde de de Sevilla, José Luis Sanz, durante el acto del pasado miércoles. Así, de nuevo, surge la inevitable pregunta: ¿cómo se puede acceder a estas viviendas protegidas? En primer lugar, es preciso cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad .

. No ser titular de una vivienda en propiedad , ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de uso o disfrute vitalicio.

, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de uso o disfrute vitalicio. Acreditar, ya sea el solicitante o la unidad familiar, unos ingresos que no excedan de 7 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Una vez inscritos, el límite de veces IPREM para acceder a cada vivienda o promoción dependerá del régimen otorgado por la calificación como vivienda protegida y de los distintos planes en que se encuadren las mismas).

(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Una vez inscritos, el límite de veces IPREM para acceder a cada vivienda o promoción dependerá del régimen otorgado por la calificación como vivienda protegida y de los distintos planes en que se encuadren las mismas). Estar inscrito en el Registro de Demandantes.

Para esta última condición, es preciso cumplir los requisitos previos. Será entonces cuando los interesados podrán dirigirse a los puntos de atención que el Ayuntamiento tiene habilitados en cada uno de los distritos municipales, así como a la Oficina del Registro, para presentar la solicitud de inscripción y la documentación que acredite que se cumplen todos los requisitos.