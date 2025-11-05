Las nuevas VPO de Alcosa se alquilarán entre 300 y 550 euros mensuales

Sevilla ha sido escenario este miércoles de la colocación de la primera piedra de la promoción Residencial Algodonera, un proyecto que albergará 84 viviendas protegidas destinadas al alquiler. Al acto asistieron Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía; Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla; y José Luis Sanz, alcalde de la capital hispalense. Este evento marca un hito en la expansión del parque de vivienda asequible en la ciudad, complementado con el inicio de obras de ocho alojamientos adicionales en la zona de La Barqueta.

Ambas iniciativas han recibido un impulso económico significativo, sumando 6,8 millones de euros en ayudas procedentes de las convocatorias de subvenciones a promotores de la Junta de Andalucía, lo que cubre la mitad del coste global de la obra. A esto se añaden 8 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación y del Plan Estatal de Vivienda, según datos facilitados por el Gobierno. La inversión total para Residencial Algodonera asciende a 11.620.595,74 euros, con un 69 % de financiación estatal, mientras que los alojamientos de La Barqueta cuentan con un presupuesto cercano a los 874.271,81 euros, de los cuales el 66,7 % procede de ayuda estatal.

Durante la ceremonia, la consejera Rocío Díaz subrayó la relevancia de la colaboración interinstitucional para "afrontar el gran reto" de la vivienda, destacando la labor coordinada entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Asimismo, agradeció el esfuerzo del equipo de su Consejería por promover la vivienda protegida, aprovechando todos los recursos disponibles y las oportunidades de financiación estatal o europea. Díaz enfatizó que en Sevilla "se está trabajando de la mano" para ampliar el parque de vivienda asequible. No obstante, la consejera señaló que Andalucía "aún está a la espera de respuesta" a las 22 alegaciones presentadas al Plan Estatal de Vivienda, reafirmando la "voluntad clara de diálogo y acuerdo" de la Junta, pero también su "firmeza para defender los intereses andaluces" y asegurar la eficacia del Plan en el incremento de vivienda asequible y protegida.

Por su parte, el alcalde José Luis Sanz también expresó su gratitud por la cooperación entre administraciones y resaltó que el Ayuntamiento impulsa actualmente la promoción de 2.200 viviendas protegidas. "Estamos haciendo que Sevilla sea una ciudad para vivir y nos hemos convertido en la capital de la vivienda protegida", afirmó Sanz. Además, el primer edil adelantó un futuro proyecto de 691 viviendas protegidas y 700 plazas de garaje en la parcela Fibes R1, calificándolo como la "colaboración público-privada más importante de Andalucía el año que viene", con una inversión estimada de 130 millones de euros.

En este contexto, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, enmarcó esta nueva promoción dentro de las acciones gubernamentales para "garantizar el acceso a una vivienda digna". Toscano también hizo hincapié en la reciente aprobación, en el último Consejo de Ministros, de una subvención de 4 millones de euros destinada a la Diputación de Sevilla para impulsar nuevas promociones de vivienda en la provincia.

Residencial Algodonera

Residencial Algodonera, ubicado en el Parque Alcosa de Sevilla, ofrecerá 84 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, con superficies útiles que oscilan entre los 60 y 70 metros cuadrados. El precio máximo de alquiler se ha fijado en 8 euros por metro cuadrado, por lo que oscilarán entre los 300 y 550 euros. Las obras, ya en marcha, tienen prevista su conclusión a finales de 2026.

En cuanto a los Alojamientos Barqueta, se prevé la construcción de ocho unidades residenciales adyacentes al edificio existente en la zona de La Barqueta. Estas viviendas contarán con una superficie media aproximada de 50 metros cuadrados y un precio máximo de 7 euros por metro cuadrado. La finalización de este proyecto también se espera para 2026.

Preguntado sobre los precios de las viviendas de Emvisesa, el alcalde Sanz aseguró que el Consistorio está haciendo "lo que está en su mano" para impulsar la construcción, incluyendo rebajas fiscales en el IBI. Asimismo, hizo un llamamiento a "otras administraciones", especialmente al Gobierno central, para "recuperar" ayudas y desgravaciones fiscales en el acceso a la vivienda. "Nosotros vamos a seguir construyendo vivienda e incrementar la oferta", concluyó.