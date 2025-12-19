Nuevo accidente de moto en Sevilla en una semana negra con tres fallecidos

Sevilla ha registrado este viernes un nuevo accidente de moto, esta vez en la Puerta Osario. Fuentes municipales han confirmado a este medio que el vehículo impactó contra un turismo por razones que aún se están investigando. Como consecuencia, el motorista resultó herido, pero sin gravedad, y fue necesario regular el tráfico en la zona, que, minutos después, quedó totalmente restablecido.

Este incidente se suma a una serie de accidentes de moto mortales que ha dejado tres víctimas en apenas cinco días en la provincia. La última tragedia ocurrió la noche del miércoles en la A-8058, a la altura de Palomares del Río, donde un motorista de 59 años perdió la vida tras chocar contra una rotonda. Pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios, no pudo ser salvado.

El primero de estos accidentes mortales se produjo el domingo en el puente de San Bernardo, en Sevilla capital, donde un hombre de 47 años falleció al perder el control de su moto. El martes 16 de diciembre, un choque frontal en el puente del Cachorro se cobró la vida de Ignacio Ansó Armendáriz, de 53 años y director de los hoteles NH en Sevilla.