Un infarto provocó el accidente mortal de Nacho Ansó, director de los hoteles NH en Sevilla

Estado en el que quedó la moto en la que circulaba el fallecido.

Un desvanecimiento como consecuencia de un infarto fue la causa del accidente de tráfico en el que perdió la vida Ignacio Ansó Armendáriz, conocido como Nacho Ansó, director del hotel NH Plaza de Armas, el pasado martes en Sevilla, según ha adelantado este jueves la Cadena SER. Así lo ha determinado la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal de la capital andaluza.

El siniestro se produjo a las 9:05 horas del martes 16 de diciembre en el puente del Cristo de la Expiración, en sentido de entrada a la ciudad. Ansó, de 53 años, circulaba en motocicleta cuando sufrió un desvanecimiento repentino, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y acabara chocando frontalmente contra un turismo que circulaba en sentido contrario. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Ignacio Ansó llevaba toda su trayectoria profesional vinculada al grupo NH Hoteles. Fue director del hotel NH Plaza de Armas entre diciembre de 2004 y enero de 2012, y posteriormente pasó a dirigir el NH Collection de la avenida Diego Martínez Barrio, donde el próximo mes de febrero iba a cumplir 14 años al frente del establecimiento.

Diplomado en Turismo por la Escuela Universitaria de Turismo de Pamplona, inició su carrera en NH como jefe de recepción en el NH Gran Hotel de Zaragoza, hotel que dirigiría años más tarde entre diciembre de 1999 y noviembre de 2004. También fue director del hotel Tryp Sancho Ramírez de Pamplona antes de su etapa en Sevilla.

El siniestro tuvo lugar a las 9:05 horas, cuando se produjo una colisión frontal entre la motocicleta en la que circulaba la víctima y un turismo, según confirmaron fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El choque se produjo en sentido de entrada a la ciudad y el motorista murió en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Los servicios sanitarios del 061 acudieron de inmediato al lugar y trataron de reanimar al conductor de la moto, sin éxito.

La Policía Local de Sevilla abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, que ha quedado cerrada tras conocerse el resultado de la autopsia. En la zona permaneció desplegado un amplio dispositivo policial, mientras se esperaba la llegada de la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

Por motivos de seguridad, los servicios de emergencias del Ayuntamiento se habilitaron desvíos de tráfico en el puente, lo que generó importantes retenciones en los accesos a la ciudad. La Policía pidió a la ciudadanía que utilizase itinerarios alternativos hasta que la vía quedó completamente despejada. En las tareas de control y asistencia colaboraron también varios agentes de la Policía Nacional.