El motorista muerto en Sevilla es Nacho Ansó, director de los hoteles NH

Policías y sanitarios en el lugar del accidente en el que ha muerto Nacho Ansó, director del hotel NH Collection.

El motorista fallecido este martes en un accidente de tráfico en Sevilla es Nacho Ansó, director de los hoteles NH en la capital andaluza. Ansó, de 53 años, ha perdido la vida al chocar frontalmente con su moto contra un turismo en el puente del Cristo de la Expiración. El siniestro tuvo lugar a las 9:05 horas en sentido entrada a Sevilla.

Ignacio Ansó Armendáriz llevaba toda la vida vinculado al grupo NH hoteles. Dirigió el hotel Plaza de Armas entre diciembre de 2004 y enero de 2012. Desde este establecimiento pasó al NH Collection, en la avenida Diego Martínez Barrio, en el que el próximo mes de febrero iba a cumplir 14 años como director.

Era diplomado en Turismo por la Escuela Universitaria de Turismo de Pamplona. Antes de trabajar en Sevilla, estuvo dos años como jefe de recepción en el NH Gran Hotel de Zaragoza, establecimiento que dirigiría años después, entre diciembre de 1999 y noviembre de 2004. También fue director del hotel Tryp Sancho Ramírez de Pamplona.

El cuerpo de Ansó ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia. La Policía Local investiga las causas del accidente. Es el segundo motorista que pierde la vida en la capital andaluza en menos de 48 horas, después de que un hombre de 47 años muriera la noche del domingo en otro accidente en el puente de San Bernardo.