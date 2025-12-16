Las reacciones a la muerte de Nacho Ansó: de los clubes de fútbol al sector hostelero sevillano lamentan su pérdida

El sector hotelero y turístico sevillano está de luto tras conocerse la trágica muerte del director del Hotel NH Plaza de Armas, Nacho Ansó Armendáriz. El directivo, que también ocupaba el cargo de vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), ha fallecido, este 16 de diciembre de 2025, en un accidente de tráfico ocurrido en el Puente del Cristo de la Expiración de la capital hispalense.

La noticia ha causado una profunda conmoción entre profesionales del sector y numerosas entidades que ya han mostrado sus condolencias por la pérdida de esta figura destacada del panorama hotelero sevillano.

Según han confirmado fuentes policiales, el suceso tuvo lugar alrededor de las 9:05 horas cuando la motocicleta que conducía Ansó colisionó con otro vehículo en el mencionado puente. La Policía Local de Sevilla se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Nacho Ansó, de 53 años, era una persona muy respetada en el ámbito turístico sevillano, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional desde que llegara a la ciudad en 2004.

La Asociación de Hoteles de Sevilla ha emitido un comunicado oficial en el que lamenta profundamente la pérdida de quien califican como una persona "muy conocida y querida en el sector turístico en general y hotelero en particular, con un carácter que lo hacía muy cercano y que todos apreciaban". Por su parte, Manuel Cornax, presidente de la AHS, ha manifestado su pesar "por la pérdida de un gran profesional de la hotelería en Sevilla, pero sobre todo de una gran persona".

Reacciones al fallecimiento del directivo hotelero

La noticia del fallecimiento de Nacho Ansó ha provocado una cascada de reacciones entre diferentes entidades de la ciudad y múltiples equipos deportivos con los que mantenía relación profesional. El Sevilla FC ha sido uno de los primeros en expresar sus condolencias a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde han agradecido "su trato siempre exquisito y su cariño hacia el club". Esta manifestación de dolor evidencia la estrecha vinculación que existía entre los hoteles que dirigía Ansó y los equipos que se alojaban en ellos durante sus visitas a la capital andaluza.

La repercusión del triste suceso ha traspasado fronteras provinciales, con muestras de pésame procedentes de diversos clubes de fútbol de toda la geografía española. El Cádiz CF, el Club Atlético Osasuna, la Real Sociedad y el RCD Espanyol se han unido al dolor por la pérdida de este profesional. Estas reacciones demuestran el alcance de las relaciones profesionales que Ansó había establecido durante su dilatada carrera en el sector hotelero y su capacidad para generar vínculos duraderos con entidades de diferentes ámbitos.

Trayectoria profesional de Nacho Ansó en Sevilla

La vinculación de Nacho Ansó con la ciudad de Sevilla comenzó en 2004, cuando fue nombrado director del Hotel NH Plaza de Armas, establecimiento que dirigió durante ocho años consecutivos. Este primer período al frente del hotel coincidió con una etapa de crecimiento y consolidación del turismo en la capital hispalense, donde Ansó demostró su valía como gestor hotelero.

En 2012, su carrera profesional dio un giro cuando asumió la dirección del recién inaugurado Hotel NH Collection Sevilla, un establecimiento de categoría superior dentro de la cadena NH. Durante doce años, Ansó estuvo al frente de este hotel, implementando estrategias que lo posicionaron como uno de los referentes de la hotelería de calidad en la ciudad.

El círculo profesional en Sevilla se cerró cuando, en 2024, Nacho Ansó regresó como director al Hotel NH Plaza de Armas, el mismo establecimiento donde había iniciado su andadura en la ciudad. Esta vuelta a sus orígenes profesionales en la capital andaluza demostraba su compromiso con un proyecto hotelero al que había dedicado gran parte de su vida laboral y que conocía a la perfección.

Impacto en el sector hotelero sevillano

La repentina desaparición de Nacho Ansó deja un vacío importante en el panorama hotelero de Sevilla, donde su figura era sinónimo de profesionalidad y buen hacer. Como vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, su labor iba más allá de la gestión de establecimientos concretos, contribuyendo activamente a la defensa de los intereses del sector y a su desarrollo estratégico en un contexto de creciente competitividad.

El fallecimiento de este directivo hotelero se produce en un momento en que el turismo en Sevilla atraviesa uno de sus mejores momentos, con cifras récord de visitantes y una oferta hotelera en constante evolución. La experiencia y visión de Ansó eran valores apreciados en este contexto, donde su conocimiento del mercado y su capacidad para anticipar tendencias resultaban fundamentales para el posicionamiento de los establecimientos que dirigía.

Los compañeros del sector destacan de él su capacidad para combinar la excelencia en la gestión con un trato cercano y humano, tanto con los clientes como con los equipos que lideraba. Esta dualidad entre profesionalidad y cercanía personal es, precisamente, uno de los legados más valiosos que deja Nacho Ansó tras más de dos décadas dedicadas al sector hotelero.

Nacho Ansó Armendáriz: figura clave del turismo en Sevilla

Nacho Ansó Armendáriz (1972-2025) fue un destacado profesional del sector hotelero que desarrolló gran parte de su carrera en la ciudad de Sevilla. Originario de Navarra, su trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada a la cadena NH Hoteles, donde ocupó puestos directivos durante más de dos décadas. Su gestión al frente de los establecimientos NH Plaza de Armas y NH Collection Sevilla coincidió con un período de importante transformación y crecimiento del sector turístico en la capital andaluza.

Además de su faceta como director hotelero, Ansó destacó por su implicación en asociaciones profesionales del sector, llegando a ocupar la vicepresidencia de la Asociación de Hoteles de Sevilla. En este cargo, contribuyó a la defensa de los intereses comunes de los establecimientos hoteleros sevillanos y a la promoción de la ciudad como destino turístico de primer nivel.

Su repentino fallecimiento a los 53 años deja un importante vacío en el panorama hotelero sevillano, donde era respetado tanto por su profesionalidad como por sus cualidades humanas. El legado de Nacho Ansó perdurará en la memoria de quienes compartieron con él proyectos e ilusiones en el competitivo mundo de la hotelería.