Estos son los nuevos grados que la UPO pondrá en marcha en el curso 2025/26

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) pondrá en marcha tres de sus siete nuevos títulos en el curso 2025/26. Se trata de los grados de Ciencia e Ingeniería de Datos, Ciencias y Herramientas para la Computación Científica y Odontología. Éste último lo impartirá el centro adscrito San Isidoro. Francisco Oliva, rector de la institución académica, ha destacado este miércoles que la mayoría de las carreras propuestas y que han contado con el visto bueno de la Junta de Andalucía están relacionadas con enseñanzas Stem y tienen carácter dual, por lo que garantizan el conocimiento del mundo empresarial y la inserción laboral de los estudiantes. Oliva también ha lamentado que muchas de las titulaciones aprobadas en las universidades privadas son "redundantes", pues ya se ofertan en las públicas de la comunidad autónoma.

En poco más de un mes se celebrarán elecciones a rector en la Olavide. Es hora, por tanto, de hacer balance, motivo por el cual Francisco Oliva ha hecho recuento de los logros alcanzados estos cuatro años. El grado de satisfacción es elevado. Según el principal responsable de la UPO, se ha conseguido un nivel de ejecución de entre el 85% y el 90% de las acciones propuestas en 2020.

Entre los objetivos planteados hace cuatro años se encontraba modernizar la oferta académica de la segunda universidad pública de Sevilla. El fin era ampliar las enseñanzas relacionadas con las ingenierías. El nuevo mapa de titulaciones planteado por la Junta se ha convertido en la ocasión perfecta para llevar a cabo esta iniciativa. El resultado son siete nuevos grados y otros diez de másteres. La mayoría de ellos están relacionados con los conocimientos Stem, acrónimo inglés que engloba las disciplinas vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las novedades para 2025

El nombre de las nuevas carreras confirma dicha apuesta. De ellas, tres se pondrán en marcha dentro de dos cursos, en septiembre de 2025. Se trata de Ciencia e Ingeniería de Datos; Ciencias y Herramientas para la Computación Científica y Odontología. Ésta última es la única perteneciente a la rama sanitaria y la ofertará el centro adscrito San Isidoro. En ejercicios siguientes se desarrollará Análisis de Datos para la Economía y la Empresa, Diseño gráfico y Creatividad Digital, Ingeniería Bioinformática y Biología Computacional, así como Ingeniería Robótica.

En este listado hay que tener en cuenta la fuerte apuesta por la modalidad dual, aspecto éste en el que, según Oliva, la UPO también ha sido "visionaria". Serán cuatro grados los que se desarrollen entre la universidad y las empresas colaboradoras, entre las que ya se encuentran grandes compañías como Ernst & Young y Deloitte. Según los cálculos de la universidad, dicho formato permitirá que al final de varias titulaciones haya 20 alumnos estudiando y trabajando en tales firmas.

Respecto a los másteres, en los próximos cursos se ofertarán 10 nuevos títulos, también vinculados a las Stem y varios de ellos de carácter dual. Las incorporaciones aprobadas por la Consejería de Universidades son Ciencias Actuariales y Financieras (dual), Marketing y Empresa Digital (interuniversitario y dual), Diversidad Sexual y Estudio LGTBIQ+ (interuniversitario), Computación Cuántica, Tecnologías del Lenguaje y Linguística Computacional, Experimentación Animal y Nuevas Tecnologías Biomédicas, Experimentación en Enfermedades Raras, Fisioterapia Avanzada: Terapia Manual e Invasiva en Disfunciones Neuromusculoesqueléticas (dual), Auditoría de Cuentas (dual) y Emprendimiento (interuniversitario).

Los requisitos de la Junta

Oliva ha recordado que para poner en marcha los nuevos grados, el Gobierno andaluz pone como requisito que cada universidad cuente ya con el 85% del profesorado necesario para impartirlos. Queda ahora por negociar cómo se financiará el 15% restante. De igual modo, en el caso de la UPO, se reubicará el uso de varias instalaciones con el objetivo de dar cabida a las titulaciones que se incorporen. Para tal objetivo, resulta fundamental el coworking que se creará en el antiguo edificio de la térmica, que junto al animalario y la nueva pista de atletismo pasan por ser las grandes infraestructuras puestas en marcha durante el presente mandato.

El rector de la Olavide -que se presenta a la reelección en los comicios de mayo- considera que la "proliferación" de universidades privadas en Andalucía no suponen "una amenaza" para la educación superior pública. "Tenemos una fortaleza más que demostrada, especialmente en el profesorado", destaca Oliva, que suma a esta cualidad los nuevos títulos que se incorporen a la oferta.

Títulos "redundantes"

No obstante, sí considera que las enseñanzas aprobadas en las universidades privadas son "redundantes", puesto que muchos de esos grados ya existen en el ámbito andaluz. "Un principio de no reiteración que la propia Junta aplica en las públicas, pero no en las privadas", ha añadido.

Entre los logros que Oliva ha destacado de estos cuatro años de mandato se encuentra el haber puesto a cero la lista de espera para ocupar plaza de profesorado acreditado, que en 2020 integraban 139 aspirantes, así como duplicar la inversión en investigación, que ha pasado de 540.479 euros a 928.056.