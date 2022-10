La obra en la que murió un trabajador en Sevilla no tenía licencia

La obra en la que murió un trabajador el pasado lunes en Sevilla no tenía licencia. Este permiso no estaba tampoco solicitado ante la Gerencia de Urbanismo, pues en ocasiones es práctica habitual iniciar la obra y solicitar la licencia en el mismo momento. En este caso, no se había pedido aún, según informaron fuentes municipales.

El accidente ocurrió unos minutos antes de las dos y media de la tarde en la calle Artesa, en el polígono Aeropuerto. Por causas que se desconocen, el techo de la nave se derrumbó y aplastó a uno de los trabajadores que había en el interior, que murió en el acto. Según explicó otro operario que se encotnraba en el edificio, la víctima estaba manipulando una carretilla elevadora cuando se produjo el fatal accidente.

El trabajador que murió, Jesús R., era un joven de 28 años vecino de Dos Hermanas. Trabajaba para una empresa familiar que estaba haciendo la reforma de la nave. Se trata de una empresa dirigida por uno de los hermanos de la víctima, después de que la fundara su padre. Deja un hijo pequeño.

La familia que lleva esta empresa procede de una pedanía de Los Palacios y Villafranca, pero lleva aproximadamente veinte años instalada en Dos Hermanas, donde también tiene su sede la compañía. Comenzó siendo una empresa de pintura pero amplió sus trabajos hacia todo tipo de reformas.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre este accidente laboral, para esclarecer las circunstancias del mismo. Es el Grupo de Homicidios el que se encarga de las pesquisas, como es habitual cuando se produce una muerte no natural en Sevilla.

CCOO de Sevilla lamentó este nuevo accidente laboral, que eleva la cifra de siniestros mortales en el trabajo a 19 en lo que va de año en la provincia, y pidió refuerzos para la Inspección de Trabajo y los juzgados. El sindicato recordó que "en esta provincia, cada dos semanas muere una persona en el tajo, y esto pasa siempre porque alguien quiso ahorrar en el sistema preventivo, en dar la formación adecuada para desarrollar una tarea peligrosa o en el equipo de protección que podría haberle salvado la vida".

"Y también pasa porque en Sevilla haya un inspector" de Trabajo por cada 30.000 personas que trabajen y a las empresas "les sale rentable defraudar y escatimar con cosas que cuestan vidas", señaló el sindicato, que añadió: "Y, además, cuando CCOO se persona por la vía judicial, a veces pasan hasta ocho o nueve años, porque faltan muchos juzgados de lo social que hagan depurar las responsabilidades a este tipo de empresarios".

"Ya está bien de impunidad. Si se derivan esas responsabilidades penales de esta tragedia, CCOO se presentará como acusación popular, como hacemos siempre", sentenció el sindicato.