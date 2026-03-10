Obras de ajardinamiento en la mediana de la avenida de la Feria de Sevilla Presidente Adolfo Suárez

Las obras de restauración paisajística de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez han comenzado.

El proyecto contempla la retirada del seto de adelfas existente -respetando las palmáceas y yucas actuales- y la plantación de 59 nuevos árboles, entre ellos cipreses, jacarandas, olmos resistentes y árboles del amor, junto con más de 6.300 arbustos de diferentes especies ornamentales adaptadas al clima sevillano. Además, se instalará un sistema de riego por goteo eficiente que permitirá optimizar el consumo de agua y garantizar el correcto desarrollo de la vegetación.La actuación que se integra dentro del ambicioso plan municipal de reajardinamiento de medianas de la ciudad, dotado con una inversión global superior a 1,8 millones de euros. Las acomete el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardine.

Esta intervención corresponde a la fase 1 del proyecto de restauración paisajística del eje de la Feria, que contempla actuaciones sucesivas en las avenidas Presidente Adolfo Suárez, Flota de Indias, Alfredo Krauss y Rubén Darío, con el objetivo de mejorar la calidad paisajística de este entorno urbano y su integración con el futuro Jardín de las Cigarreras.

Recreación de la reforma paisajística en Presidente Adolfo Suárez. / Ayuntamiento de Sevilla

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 477.661,73 € e incluyen la retirada del seto de adelfas existente -respetando las palmáceas y yucas actuales-, la sustitución del suelo vegetal hasta 80 centímetros de profundidad y la implantación de un nuevo diseño paisajístico adaptado al entorno urbano.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que “estas intervenciones transformarán los principales accesos a Sevilla en corredores verdes, más sostenibles y seguros, reforzando la infraestructura verde de la ciudad y mejorando la calidad ambiental de nuestros espacios urbanos”.

Avanza el plan municipal de mejora de medianas

El plan municipal de reajardinamiento de medianas contempla actuaciones en ocho grandes ejes de la ciudad con el objetivo de mejorar su imagen urbana, aumentar el arbolado y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible.

Actualmente, las actuaciones en las avenidas de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril se encuentran en fase de finalización, mientras que las intervenciones en la avenida de Jerez y en la avenida de Ferroviarios se están desarrollando actualmente.

Por su parte, la mediana de la avenida de Ucrania ya ha sido completamente renovada, mientras que el programa continuará con nuevas actuaciones como la restauración paisajística de la avenida Presidente Adolfo Suárez, que ahora comienza, así como en la calle Tarso, entre otras intervenciones previstas dentro de este plan municipal.